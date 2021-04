Kocher: Trauer über das Ableben von Herbert Pichler

„Präsident des Behindertenrates war unermüdlicher Kämpfer für die Inklusion von Menschen mit Behinderung"

Wien (OTS) - „Herbert Pichler war eine beeindruckende Persönlichkeit, die sich unermüdlich für Menschen mit Behinderung stark gemacht hat“, zeigt sich Arbeitsminister Martin Kocher vom Ableben Pichlers betroffen.

„Der Präsident des Behindertenrates war ein Wegbereiter der sozialpartnerschaftlichen Interessensvertretung für Menschen mit Behinderung. Durch sein Engagement hat er wesentlich zur Inklusion von Menschen mit Behinderung sowie Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen am Arbeitsmarkt beigetragen. Pichler ist damit ein Vorbild für eine Beschäftigungspolitik, die Chancen erkennt und die Teilhabe aller Menschen am Arbeitsmarkt fördert“, so Kocher weiter.

Tief erschüttert über Herbert Pichlers unerwartetes und viel zu frühes Ableben bekundet der Arbeitsminister sein Mitgefühl mit den engsten Angehörigen und Freunden Pichlers.

„Wir werden Herbert Pichler immer als engagierten und humorvollen Menschen in Erinnerung behalten, der seiner Arbeit mit viel Herz, Empathie und Freude nachgegangen ist“, schließt Kocher.

