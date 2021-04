ÖZIV-Präsident Herbert Pichler tödlich verunglückt

ÖZIV-Familie in tiefer Trauer

Wir verlieren damit nicht nur unseren Präsidenten auf sehr tragische Weise, sondern auch einen guten Freund. ÖZIV-Generalsekretär Rudolf Kravanja und ÖZIV-Geschäftsführer Gernot Reinthaler 1/2

Heute ist die ganze ÖZIV-Familie in allen neun Bundesländern in Schock und großer Trauer. Rudolf Kravanja und Gernot Reinthaler 2/2

Wien (OTS) - Mit großer Bestürzung mussten wir heute vom Unfalltod unseres Präsidenten Herbert Pichler erfahren. Herbert Pichler war seit Herbst 2019 ÖZIV-Präsident und dem ÖZIV seit Jahrzehnten eng verbunden.

„Wir sind schockiert über den Unfalltod von Herbert“, so ÖZIV-Generalsekretär Rudolf Kravanja und ÖZIV-Geschäftsführer Gernot Reinthaler in einer ersten Reaktion: „ Wir verlieren damit nicht nur unseren Präsidenten auf sehr tragische Weise, sondern auch einen guten Freund. “

Herbert Pichler hat sich in unterschiedlichen Funktionen unermüdlich für die Anliegen von Menschen mit Behinderungen eingesetzt und sich dabei viel Anerkennung und Respekt bei politischen Entscheidungsträger*innen erworben. Ein besonderes Markenzeichen von Herbert Pichler war neben seiner unablässigen politischen Arbeit, seine einmalige Fähigkeit gut vernetzt und in enger Kooperation mit vielen Entscheidungsträger*innen die wesentlichen Anliegen von Menschen mit Behinderungen voranzutreiben. Dabei war es die ganz besondere Art von Herbert Pichler, die zwischenmenschliche Komponente immer in den Mittelpunkt zu stellen. Deshalb wird er nicht nur als großartiger Behindertenpolitiker sondern als besonders liebenswerter Mensch in Erinnerung bleiben.

„Herbert wird nicht nur beim ÖZIV eine große Lücke hinterlassen, sondern in der Behindertenpolitik insgesamt“, so Rudolf Kravanja und Gernot Reinthaler, „ Heute ist die ganze ÖZIV-Familie in allen neun Bundesländern in Schock und großer Trauer. “

Über den ÖZIV

Der ÖZIV ist ein seit 1962 tätiger Behindertenverein, dessen Mitgliedsorganisationen selbständige Vereine in den einzelnen Bundesländern sind. Der in Wien angesiedelte Bundesverband versteht sich als Interessenvertretung, die auch inklusive Angebote im Sinne der UN-Konvention umsetzt. Die rund 22.000 Mitglieder werden von Landes- und Bezirksorganisationen betreut, welche je nach regionalem Bedarf unterschiedliche Angebote haben.

Rückfragen & Kontakt:

ÖZIV Bundesverband

Mag. Hansjörg Nagelschmidt

Leitung Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: 01 513 15 35-31

hansjoerg.nagelschmidt @ oeziv.org

http://www.oeziv.org