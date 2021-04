Bankhaus Spängler eröffnet Standort in Innsbruck

Älteste Privatbank Österreichs mit neuer Niederlassung in der Museumstraße 1

Innsbruck/Salzburg (OTS) - Das Bankhaus Spängler mit Stammhaus in Salzburg expandiert weiter in Richtung Westen und eröffnet eine Niederlassung in Innsbruck. Verstärkt möchte man mittelständische Familienunternehmen mit der Beratung in den Bereichen Private Banking und Family Management ansprechen. Es ist der zweite Standort in Tirol, seit mehr als 30 Jahren ist die Privatbank in Kitzbühel vertreten. „Bereits seit einigen Jahren beschäftigen wir uns mit diesem Thema. Mit der Niederlassung in der Landeshauptstadt möchten wir näher bei unseren Kunden sein“, spricht Vorstandssprecher Werner G. Zenz über eine bewusste Entscheidung, die Marktpräsenz in Tirol zu verstärken... >> Pressetext & FOTOS: www.pressefach.info/spaengler

Rückfragen & Kontakt:

Stefanie Huber, BA, +43/(0)662/8686-330, stefanie.huber @ spaengler.at