Volkshilfe holt „Godmother of Punk“ Patti Smith für „Nacht gegen Armut“ nach Wien

Kultur darf nicht stillstehen, sagt Erich Fenninger, Direktor der Volkshilfe Österreich

Wien (OTS) - Im Zeichen der „Nacht gegen Armut“ wird es am 22. Juli 2022 in der Arena in Wien ein Open Air geben. Ewald Tatar, Geschäftsführer von Barracuda Music, hat es erneut geschafft, einen Weltstar nach Österreich zu holen. Showact wird die amerikanische Punk- und Rock-Ikone, Patti Smith sein. Leider konnte das Konzert aufgrund der aktuellen Situation heuer nicht stattfinden. Positive Signale für die Musik und die gesamte Kulturszene sind dennoch wichtig. Diese Ankündigung gehört dazu.

Patti Smith and Band am 22. Juli 2022 in der Arena Wien

Seit ihren Anfängen in den 70ern begeistert Patti Smith über Generationen hinweg. Songs wie ihre rebellische Version von „Gloria“ oder „People Have The Power“ sind zu Klassikern geworden. 2022 kommt sie endlich wieder mit ihrer Band nach Wien.

Für Volkshilfe Direktor Erich Fenninger hat dieses Konzert eine besondere Bedeutung: „Mein Dank geht an Patti Smith und Ewald Tatar, die dieses besondere Konzert erst möglich machen. Mit einem Spendenticket kann jeder den Kampf gegen Kinderarmut in Österreich unterstützen. Damit schaffen wir gemeinsam Mut in einer schwierigen Zeit.“

Nacht gegen Armut – Mut schaffen!

Die lange Tradition der „Nacht gegen Armut“ geht 15 Jahre zurück. Galaveranstaltungen und zahllose Konzerte haben seither die Verwirklichung innovativer Projekte vor allem in der Bekämpfung von Kinderarmut ermöglicht.

„So viele Künstler*innen haben uns in all den Jahren aktiv unterstützt. Von Rainhard Fendrich über Maria Bill, Ildikó Raimondi, Christian Kolonovits und Harri Stojka, bis hin zu jungen Musiker*innen wie Ina Regen und der Folkshilfe. Den aktuellen politischen Stillstand zum Thema Kunst und Kultur dürfen wir daher nicht so einfach hinnehmen, wir müssen positive Zeichen setzen“, sagt Erich Fenninger.

Die „Nacht gegen Armut“ ist ein Teil der Aktivitäten der Volkshilfe gegen Kinderarmut. Mit dem Reinerlös werden Familien mit Kindern unterstützt, die in akuter Armut leben müssen – jedes fünfte Kind ist davon in Österreich betroffen. Mit einer nachhaltigen Hilfe werden Kinder dabei unterstützt, ihren Weg aus der Armut zu finden.

Tickets für „Patti Smith and Band“ sichern kann man sich ab sofort auf Ö-Ticket. Bereits gekaufte Tickets für den Termin 2021 behalten ihre Gültigkeit.



Rückfragen & Kontakt:

Volkshilfe Österreich

Ruth Schink

+43 676 83 402 222

ruth.schink @ volkshilfe.at