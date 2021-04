Interwetten und Sitting Bulls verlängern Partnerschaft

Die langjährige Partnerschaft von Interwetten mit der Rollstuhlbasketball Mannschaft aus Klosterneuburg geht in ihre 20. Saison.

Ta`Xbiex (OTS) - Mit der Verlängerung dieser Partnerschaft möchte Interwetten einmal mehr ihrer eigenen Verpflichtung nachkommen, den Behindertensport in Österreich zu unterstützen und Athleten mit Handicap eine professionelle Ausübung ihres Sports ermöglichen. Neben den großen Kooperationen in Österreich wie beispielsweise dem ÖSV oder bei dem Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel sowie den ERSTE BANK OPEN in Wien, ist es Interwetten ein Anliegen, dem Top-Team aus Klosterneuburg dabei zu helfen, seine hochgesteckten Ziele zu erreichen.

Mag. Stefan Sulzbacher, Vorstandssprecher bei Interwetten:

Die langfristige Partnerschaft mit den Sitting Bulls ist uns sehr wichtig, denn auch abseits großer Sportevents mit hohem Glamour-Faktor, wie zum Beispiel des Hahnenkamm-Rennes oder dem Tennis Turnier in Wien, sehen wir uns in der Verantwortung auch den Breiten- und Behindertensport zu unterstützen. Dies ist uns bei Interwetten sehr wichtig und hat seit langem einen hohen Stellenwert.

Wir freuen uns über alle sportlichen Erfolge der Sitting Bulls und wünschen dem Team rund um Andreas Zankl alles Gute für die kommenden Ereignisse.

Rückfragen & Kontakt:

Interwetten Group

Gottfried Pilz

Phone: +43 1 73210-165

E-Mail: gottfried.pilz @ sportsbook-sw.com