Gartenarbeit naturnah und stressfrei - Frühlingserwachen im Bauerngarten

TV-Magazin "Land und Leute" am Samstag, 10. April 2021 um 16.30 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - Warum Moos im Garten ein Grund zur Freude ist, wie man Schnecken und Katzen vom Hochbeet fernhalten kann und noch viele weitere Gartentipps bekommt man im „Wein4tler Bauerngarten“ von Brigitte Parbus in Wolfpassing. Die leidenschaftliche Gärtnerin setzt beim Garteln auf die Hilfe von Nützlingen und stellt zum Beispiel Vögeln getrocknetes Moos als Nistmaterial zur Verfügung. Zum Dank zwitschert, summt und brummt es in ihrem Garten von früh bis spät, um Blattläuse kümmern sich ihre tierischen Helfer. Ihr Geheimnis lautet:

nichts verschwenden und so bekommen sogar leere WC-Papierrollen eine neue Aufgabe, denn sie werden zu Anzuchttöpfen umfunktioniert. Ein Bericht aus dem Weinviertel in Niederösterreich mit vielen wertvollen und unkomplizierten Tipps für das Frühlingserwachen im Garten.

Weitere Themen von „Land und Leute“ am 10. April:

*Geruchlose Gülle.

Ein Unternehmen in Oberösterreich setzt effektive Mikroorganismen ein, um den strengen Geruch von Jauche und Gülle zu bekämpfen. Viele Landwirte nutzen das bereits, wie Reinhard Prammer aus Neumarkt im Mühlkreis.

*Erdbeeren im Frühanbau.

Nachhaltig und klimaschonend werden in Haag im Mostviertel im Gewächshaus Erdbeeren kultiviert. Dank Erdwärme und Photovoltaikanlage können bereits im April heimische Erdbeeren geerntet werden – eine Reportage aus Niederösterreich.

*Schmankerl aus Osttirol.

In einer neuen Ausgabe der Serie „Schmankerlgeschichten“ zeigt Lydia Nöckler aus dem Defreggental wie die Osttiroler Schlipfkrapfen zubereitet werden. Die kleinen gefüllten Nudeltaschen sind eine regionale Spezialität, die über die Grenzen hinaus bekannt ist.

*Gamsbart-Tradition.

Im Schneealmgebiet bei Neuberg an der Mürz besucht das Team einen der letzten Gamsbartbinder in der Steiermark. Ein Handwerk, das besonders viel Geduld und Augenmaß erfordert und am Ende mit prachtvollen Einzelstücken belohnt wird.

