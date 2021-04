Deutschsprachige Free-TV-Premiere für „Rocketman“ am 5. April in ORF 1

Taron Egerton als Elton John im schillernden und preisgekrönten Biopic

Wien (OTS) - Glamour, Drugs & Rock ’n’ Roll – Taron Egerton zieht als Sir Elton John alle Register, wenn er in der deutschsprachigen Free-TV-Premiere von „Rocketman“ am Montag, dem 5. April 2021, um 20.15 Uhr in ORF 1 als schillernder, exzentrischer Mega-Star durch alle Höhen und Tiefen einer außergewöhnlichen Pop-Karriere geht. Stimmgewaltig liefert er dabei einen Hit nach dem anderen – Egerton sang alle Songs selbst ein – und erzählt damit die Geschichte vom Aufstieg des kleinen dicken Buben zum Rockstar. Regisseur Dexter Fletcher – der auch schon für das „Queen“-Porträt „Bohemian Rhapsody“ verantwortlich zeichnete, inszenierte das Biopic als optisch beeindruckendes Rockmusical nach einem Drehbuch von Lee Hall. In weiteren Rollen sind u. a. Jamie Bell, Richard Madden, Bryce Dallas Howard, Gemma Jones, Steven Mackintosh, Charlie Rowe, Stephen Graham, Matthew Illesley, Kit Connor und Celinde Schoenmaker zu sehen. Elton John, der selbst an der Produktion beteiligt war, und sein Texter Bernie Taupin wurden für den besten Originalsong „(I’m Gonna) Love Me Again“ mit einem Oscar und einem Golden Globe ausgezeichnet, Egerton erhielt den Golden Globe als bester Hauptdarsteller.

Mehr zum Inhalt:

Elton John (Taron Egerton) wächst als Reginald Dwight verschüchtert in einfachen, zerrütteten Familienverhältnissen auf. Sein Talent als genialer Klavierspieler bleibt aber nicht unentdeckt. Trotz klassischer Ausbildung an der Royal Academy of Music gilt seine Leidenschaft dem Rock ’n’ Roll. Mit Bernie Taupin (Jamie Bell) als kongenialem Songwriter landet er mit „Your Song“ seinen ersten Welthit. Auf der Tour durch die USA glaubt Elton in dem Musikmanager John Reid (Richard Madden) die Liebe seines Lebens gefunden zu haben. Die steile Karriere des glamourösen Superstars fordert jedoch einen hohen Preis.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at