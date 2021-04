ORF im März 2021: 35,7 Prozent Marktanteil für Sendergruppe

Publikumszuwachs beibehalten – Marktanteil fast gleichauf mit historischem Corona-Monat März 2020

Wien (OTS) - Im März 2021 erreichte die ORF-Sendergruppe mit zahlreichen Sport-Events wie u. a. dem Ski-Weltcup-Finale, der nordischen-Ski-WM und der Fußball-WM-Qualifikation sowie „Starmania 21“, dem „Vortstadtweiber“-Staffel-Finale, dem Interview mit „Meghan und Harry“ und mit den weiterhin intensiv genutzten Info- und Reportage-Sendungen zur Corona-Situation in Österreich einen Marktanteil von 35,7 Prozent und eine Tagesreichweite von 4,283 Millionen Seherinnen und Sehern, das entspricht 56,8 Prozent der TV-Bevölkerung.

Nachhaltige Steigerung: Im Vergleich zum „historischen“ März 2020, dem ersten von Corona-Berichterstattung dominierten Monat, liegt die ORF-Nutzung damit nun fast gleichauf. Das bedeutet, dass im Vergleich mit März 2019 430.000 Menschen in Österreich mehr täglich ein ORF-TV-Angebot nutzen. Nachhaltig gesteigert haben sich dabei auch die ZIB-Informationsangebote: Die ZIB 1 (seit März 2020 durchgeschaltet) verzeichnet gegenüber März 2019 einen Anstieg von 611.000 Seherinnen und Sehern und 14 Prozentpunkten beim Marktanteil 12+. Vergleicht man jeweils nur ORF 2, dann liegt das Plus bei 457.000 Reichweite und 8 Prozentpunkten Marktanteil, die ZIB 2 kann sich im selben Zeitraum über ein Plus von 290.000 RW bei ebenfalls plus 8 Pp MA freuen.

Weitere Key-Facts zum März 2021

ORF 1: 2,243 Millionen Seher/innen (10,7 Prozent Marktanteil), ORF 2:

3,515 Millionen Seher/innen (22,2 Prozent MA), ORF 1 und ORF 2 gesamt: 32,9 Prozent MA, ORF-Sendergruppe in Kernzone (17.00 bis 23.00 Uhr): 40,6 Prozent MA

Die zehn Topreichweiten

„Zeit im Bild“ (1. März)

2,015 Millionen Zuschauer/innen, 59 Prozent Marktanteil

„Bundesland heute“ (1. März)

1,922 Millionen Zuschauer/innen, 63 Prozent Marktanteil

„Tatort: Die Amme“ (14. März)

1,192 Millionen Zuschauer/innen, 32 Prozent Marktanteil

„Die Rosenheim-Cops“ (18. März)

1,070 Millionen Zuschauer/innen, 29 Prozent Marktanteil

„ZIB 2“ (24. März)

1,062 Millionen Zuschauer/innen, 39 Prozent Marktanteil

„Der Bergdoktor“ (3. März)

1,059 Millionen Zuschauer/innen, 30 Prozent Marktanteil

„Herren-Slalom, Lenzerheide“, 2. DG (21. März)

1,011 Millionen Zuschauer/innen, 50 Prozent Marktanteil

„ZIB 2 am Sonntag“ (14. März)

974.000 Zuschauer/innen, 33 Prozent Marktanteil

„Herren-Slalom, Krajnska Gora“, 2. DG (14. März)

935.000 Zuschauer/innen, 48 Prozent Marktanteil

„ZIB Spezial“, 17.38 Uhr (1. März)

933.000 Zuschauer/innen, 45 Prozent Marktanteil

-- Gleich dreimal widmete sich der ORF im März Themen-Schwerpunkten:

Die TV-Programme zum Weltfrauentag erreichten 3,719 Millionen Zuseherinnen und Zuseher (weitester Seherkreis), das sind 49 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren; jenen zum internationalen Tag des Waldes sahen 2,258 Millionen (WSK) oder 30 Prozent, jenen rund um Schirachs Auseinandersetzung mit den Fragen zur Sterbehilfe am 4. März 1,215 Millionen (WSK).

-- Im Schnitt 615.000 Fans ließen sich „Starmania 21“ bisher nicht entgehen, bei 19 Prozent MA und starken 27 bzw. 29 Prozent in den jungen Zielgruppen, teils noch höher waren bisher die Marktanteile bei der „Entscheidung“ mit 20, 25 bzw. 31 Prozent.

-- Insgesamt 2,4 Millionen Zuseherinnen und Zuseher bzw. 32 Prozent der österreichischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren (weitester Seherkreis) waren mit dabei, als zum bereits fünften Mal die „Vorstadt“ unsicher gemacht wurde; der Spitzenwert dieser Staffel wurde mit bis zu 841.000 erzielt – mit im Schnitt 817.000 rangiert diese erste Episode im „Vorstadtweiber“-Quoten-Ranking auf Platz eins seit 2018 (Staffel 3); die durchschnittlich 621.000 Zuseher/innen, die diese zehnteilige fünfte Staffel verfolgten, bescherten den „Vorstadtweibern“ zudem einen Reichweitenzuwachs seit 2019 (Staffel vier).

-- Weiter im Reichweitenhoch ist auch „Der Bergdoktor“, der am 3. März mit im Schnitt 1,059 Millionen Reichweite und 30 Prozent Marktanteil den bisherigen Höchstwert erreichte; stark startete auch „Soko Donau“ im März in die 16. Staffel – mit im Schnitt 647.000 Reichweite.

-- Stark im März auch die Pilcher-Verfilmung „Das Vermächtnis unseres Vaters“ am 24. März mit 736.000 Seherinnen und Sehern und damit dem Pilcher-Topwert seit 2009.

-- Ein Jubiläumskrimi mit einem Millionenpublikum: Bis zu 1,223 Millionen waren am 14. März mit dabei, als Moritz Eisner an seinen 50. Austro-„Tatort“ gerufen wurde; mit durchschnittlich 1,192 Millionen Reichweite erzielte „Die Amme“ den Spitzenplatz im „Austro-Tatort“-Ranking (seit Start 1999) bzw. Platz 2 aller „Tatort“-Ausgaben seit 1995.

-- Mediale Aufregung und Publikumsinteresse waren groß: ORF 1 zeigte „Meghan und Harry bei Oprah – Das Interview“ am 8. März gleich zweimal – um 13.50 Uhr und noch einmal im zweiten Hauptabend: 321.000 bei 28 Prozent Marktanteil waren bereits am Nachmittag via ORF 1 mit dabei (36 bzw. 33 Prozent MA bei den jungen Zielgruppen), um 21.13 Uhr waren es dann bis zu 645.000 und im Schnitt 583.000, der Marktanteil lag bei 18 Prozent bzw. 20 Prozent (12–49) und 25 Prozent (12–29) in den jungen Zielgruppen; beide Ausstrahlungen erreichten einen weitesten Seherkreis von 1,37 Millionen Seherinnen und Sehern.

-- Stark präsentierten sich im März auch Showformate wie „Klein gegen Groß“ am 20. März mit 614.000 und damit der bisher zweitbesten Reichweite oder die „Millionenshow“ mit im Schnitt 762.000 Seherinnen und Sehern bei 21 Prozent MA.

-- Groß war das Interesse auch an den drei Spielen der Fußball-Nationalmannschaft im Rahmen der WM-Qualifikation: Bis zu 826.000 Fußballfans ließen sich am 25. März in ORF 1 den Auftakt gegen Schottland nicht entgehen, bis zu 870.000 verfolgten das Heimspiel am 28. März gegen Färöer und bis zu 895.000 den Schlager gegen Dänemark am 31. März.

-- Das neue ORF-1-Format „Meine Vorfahren“ startete mit drei Folgen und Stars wie Toni Innauer oder Katharina Straßer in den März und erreichte dabei im Schnitt bis zu 313.000 Reichweite (10. März), die zum Start gezeigte „Dok 1“-Reportage „Im Ahnenfieber“ am 10. März sahen im Schnitt 330.000 – eine noch höhere Reichweite erzielte (am 24. März) „Dok 1: Leben ohne Lesen und Schreiben“ mit 349.000.

-- Zwei bemerkenswerte Reichweiten rund um die Corona-Berichterstattung in ORF 2: Die von Fritz Dittlbacher gestaltete „Menschen & Mächte“-Doku „Geschlossenes Land – geteilte Gesellschaft“ zu 1 Jahr Corona erreichte am 11. März 628.000 Reichweite bei 19 Prozent Marktanteil und das „Philosophische Forum“ mit Barbara Stöckl und Konrad Paul Liessmann zum Thema „Zeigt Corona, wer wir wirklich sind?“ sahen um 22.35 Uhr im Schnitt 334.000 bei 21 Prozent Marktanteil.

-- Ausschließlich zum Thema Corona diskutierte Claudia Reiterer im März mit prominenten Gästen in „IM ZENTRUM“, bis zu 638.000 (21. März) und im Schnitt 559.000 bei 24 Prozent MA waren via ORF 2 dabei.

-- Erfolg auch für „Am Schauplatz“ und „Universum“: Mit 825.000 Seherinnen und Sehern am 18. März erreichte die Reportage „Suche Frau, biete Hof“ die bisher dritthöchste Reichweite der Sendungsgeschichte; mit im Schnitt 721.000 Seherinnen und Sehern bei 21 Prozent Marktanteil war darüberhinaus auch „Universum“ im März sehr erfolgreich.

-- Erfolgreich war auch das aus aktuellem Anlass am 31. März programmierte „WELTjournal“ mit der Doku „Suez – Der Preis der Containerschifffahrt“ inkl. kurzem Vorbericht von Ägypten-Korrespondent Karim El-Gawhary mit 410.000 Zuseherinnen und Zusehern (21 Prozent Marktanteil).

-- Insgesamt elfmal waren mehr als eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer bei den ORF-„Seitenblicken“ mit dabei, die im Durchschnitt von 968.000 bei einem Marktanteil von 31 Prozent verfolgt wurden.

Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) wurden die Live-Stream- und Video-on-Demand-Angebote des ORF im März 2021 wieder sehr stark genutzt: Im gesamten ORF.at-Netzwerk (ORF-TVthek sowie Video-Angebote auf anderen Seiten inkl. Apps wie news.ORF.at, sport.ORF.at, Spezialsites zu TV-Events etc.) wurden in Österreich 11,6 Mio. Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge) und 70,7 Mio. Bruttoviews (Videostarts) verzeichnet. In Summe lag das Gesamtnutzungsvolumen bei 305 Mio. Minuten (vorläufige Zahlen).

Quelle: AGTT/ GfK: TELETEST; Evogenius Reporting, Erwachsene 12+, Sehbeteiligung in Tausend und Marktanteil in Prozenten, Weitester Seherkreis: zumindest eine Sendung kurz gesehen, Daten ab 23. März 2021 vorläufig gewichtet, ORF

