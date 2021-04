„DIE.NACHT“: „Willkommen Österreich“ feiert 500. Folge – mit Michael Niavarani, Klaus Eckel und Omar Sarsam am 6. April in ORF 1

Außerdem: „Willkommen in Darmstadt mit Stermann und Grissemann“ – Sonderausgabe zum Thema Darmkrebsvorsorge

Wien (OTS) - Party-Stimmung statt Oster-Ruhe bei „Willkommen Österreich“! Seit fast 14 Jahren präsentieren Stermann und Grissemann jede Woche „Gags Gags Gags“ und fantastische Gäste. Am Dienstag, dem 6. April 2021, um 22.00 Uhr in ORF 1 feiern die beiden Entertainer ein ganz besonderes Jubiläum: Die sage und schreibe 500. Folge der legendären Late-Night-Show zelebrieren sie mit gleich drei fantastischen Gästen. Als Gratulanten gesellen sich Michael Niavarani, Klaus Eckel und Omar Sarsam zu den Jubilaren. Ersterer hat bereits stolze sechsmal am „Willkommen-Österreich“-Gästesessel Platz genommen und wird das TV-Publikum auch dieses Mal mit locker aus der Hüfte geschossenen Gags, charmanten Anekdoten und erfrischenden Ansichten begeistern. Das macht Niavarani seit vergangenem Jahr unter anderem im wöchentlichen „Alles außer Corona“-Podcast gemeinsam mit Klaus Eckel und Omar Sarsam. Die beiden gefeierten Kabarettisten komplettieren das hochkarätige Quintett und versprechen ein würdiges Pointen-Feuerwerk zur 500. Sendung. Auch die Drüberredner von Maschek. legen sich zum Sendungs-Jubiläum ganz besonders ins Zeug und die Studioband Russkaja sorgt für feierliche Klänge bei der Corona-konformen Feier.

Gleich nach der Jubiläumsausgabe heißt das Motto um 23.15 Uhr „Mit Gags und Enthusiasmus für die Darmkrebsvorsorge“! Dirk Stermann und Christoph Grissemann präsentieren mit „Willkommen Darmstadt“ eine Sonderausgabe zum Thema Darmkrebsvorsorge, und zeigen darin, warum eine Darmspiegelung nicht nur unglaublich wichtig ist, sondern auch durchaus Spaß machen kann. Informativ und unterhaltsam gleichzeitig gibt es in dieser Sondersendung, die anlässlich des Darmkrebsvorsorgemonats März entstand, jede Menge Gags, Gags, Gags zum Thema „Po & Co“ und zwei fantastische Gäste: Dr. Katayoun Tonninger-Bahadori, Fachärztin für Allgemein- und Viszeralchirurgie und Endoskopiereferentin der Wiener Ärztekammer, und Schauspieler Michael Ostrowski, Ahnungsloser in Darmliebesdingen, beantworten alle offenen Fragen zum Thema Koloskopie, Verantwortungsbewusstsein und kollaterale Rauschzustände via Propofol.

