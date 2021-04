ORF III am Karfreitag: Live-Gottesdienst aus St. Pölten und starbesetztes Filmepos „Die größte Geschichte aller Zeiten“

Außerdem: „Wir spielen für Österreich“ präsentiert Haydns „Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuz“ in der „Erlebnis Bühne matinee“

Wien (OTS) - „Wir spielen für Österreich“ heißt es auch am Karfreitag, dem 2. April 2021, in ORF III Kultur und Information. Im Rahmen der „Erlebnis Bühne matinee“ präsentiert die Romy-nominierte Reihe Joseph Haydns „Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuz“ (9.00 Uhr), die alle Landesorchester Österreichs gemeinsam auf die Bühne bringen. Haydns instrumentale Passionsmusik wird von den teilnehmenden Klangkörpern jeweils einzeln in ihren Hauptspielstätten als Filmaufnahme produziert und anschließend zu einem Gesamtwerk zusammengefügt, das am Karfreitag erstmals veröffentlicht wird. Bei den teilnehmenden Orchestern handelt es sich um alle Landesorchester Österreichs: Bruckner Orchester Linz, Grazer Philharmoniker, Kärntner Sinfonieorchester, Mozarteumorchester Salzburg, Symphonieorchester Vorarlberg, Tiroler Symphonieorchester Innsbruck, Tonkünstler-Orchester Niederösterreich, das RSO Wien und die Wiener Symphoniker. Anschließend folgt eine Ausgabe von „Cultus – Der Feiertag im Kirchenjahr“ (10.15 Uhr).

Um 19.00 Uhr überträgt „ORF III LIVE“ den „Karfreitags-Gottesdienst aus dem Dom in St. Pölten“ (19.00 Uhr). Bischof Alois Schwarz steht der „Liturgie vom Leiden und Sterben Christi“ vor.

Im Hauptabend folgt George Stevens’ starbesetztes Filmepos „Die größte Geschichte aller Zeiten“ (20.15 Uhr) über Leben und Leiden Jesu Christi aus dem Jahr 1965. Vor der Kamera standen u. a. Max von Sydow (Jesus), José Ferrer (Herodes), Charlton Heston (Johannes der Täufer), Martin Landau (Kaiphas), Angela Lansbury (Claudia), Roddy McDowall (Matthäus), Donald Pleasence (Satan), Sidney Poitier (Simon von Cyrene), Claude Rains (Herodes), Telly Savalas (Pontius Pilatus), John Wayne (Zenturio) und Joanna Dunham (Maria Magdalena).

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at