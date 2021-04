SOS Mitmensch: Rechtsextreme Szene: FPÖ finanziert Öffentlichkeitsarbeit für „Identitäre“ mit

Wieder ganzseitiges bezahltes Kickl-Inserat in „Info direkt“ – Sellner-Kommentar in gleicher Ausgabe

Wien (OTS) - SOS Mitmensch wirft dem FPÖ-Parlamentsklub unter Parteiobmann Norbert Hofer und Klubobmann Herbert Kickl vor, die radikal rechtsextreme Szene und deren Öffentlichkeitsarbeit für „Identitären“-Chef Martin Sellner durch Inseratenschaltungen mitzufinanzieren. Damit katapultiere sich die FPÖ an den äußersten Rand der Demokratie, so die Menschenrechtsorganisation.

„Unter der Führung von Hofer und Kickl fördert die FPÖ inzwischen regelmäßig Propagandaaktivitäten für die „Identitären“. Das Bild der zunehmenden Verschmelzung der FPÖ-Führung mit der radikal rechtsextremen Szene in Österreich erhärtet sich von Mal zu Mal“, so Alexander Pollak, Sprecher von SOS Mitmensch.

In der aktuellen Ausgabe des Magazins „Info direkt“, das laut Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes dem Rechtsextremismus zuzuordnen ist und „seine Wurzeln im organisierten Neonazismus hat“, finden sich sowohl ein Kommentar von „Identitären“-Chef Sellner als auch ein Beitrag von FPÖ-Obmann Kickl. Darüber hinaus sei vom FPÖ-Parlamentsklub einmal mehr ein ganzseitiges bezahltes Inserat geschalten worden, das für Klubobmann Kickl werbe, berichtet SOS Mitmensch. Damit trage die FPÖ nicht unwesentlich zur Finanzierung und Stärkung der radikal rechtsextremen Szene in Österreich bei, so die Menschenrechtsorganisation.

„Die FPÖ-Führung zelebriert ihre Nähe zum organisierten radikalen Rechtsextremismus. Das ist keine Bagatelle, sondern politisch untragbar“, so Pollak, der von der österreichischen Politik eine klare Distanz zum Rechtsextremismus einfordert.

