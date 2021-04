Start-up BistroBox: Starkes Wachstum und mehr Fokus auf saisonale Produkte

24h-Pizzeria: Im Jänner und Februar haben sich die Verkäufe im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt

Holzhausen bei Wels (OTS) - Das österreichische Start-up-Unternehmen BistroBox verzeichnet trotz der seit einem Jahr allgemein schwierigen wirtschaftlichen Lage eine sehr gute Geschäftsentwicklung. Allein in den Monaten Jänner und Februar haben sich die Verkäufe an den derzeit 32 Standorten im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Die stark expandierende 24h-Pizzeria kommt gänzlich ohne Personal aus, Kunden können sich auf Knopfdruck in nur zwei Minuten selbst eine hochwertige Steinofenpizza backen. Auch bei BistroBox ist der Trend zu vegetarischen und saisonalen Produkten spürbar, zum Frühlingsstart wird ab heute eine neue “Spinatpizza” in das Sortiment aufgenommen. >> Pressetext & FOTOS: www.pressefach.info/bistrobox

Rückfragen & Kontakt:

DI (FH) Klaus Haberl, +43 (0) 7243 209030-0, pr @ bistrobox.com