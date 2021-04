„Servus, Europameister!“

Die „UEFA EURO 2024“, die „UEFA EURO 2028“ und die „European Qualifiers“ des ÖFB-Teams live bei ServusTV!

Wals (OTS) - Exzellente Nachrichten für alle Fußballfans in Österreich: ServusTV hat sich die exklusiven TV-Übertragungsrechte an der UEFA EURO 2024 und der UEFA EURO 2028 gesichert. Darüber hinaus überträgt der Salzburger Privatsender mit die besten Qualifikationsspiele der österreichischen Nationalmannschaft im Rahmen der „European Qualifiers to UEFA EURO 2024“, „European Qualifiers to UEFA EURO 2028“ sowie der „European Qualifiers to 2026 FIFA World Cup“ live.



„Eine neue Ära in Österrreichs Fußballberichterstattung bricht an - ServusTV überträgt als erster Privatsender eine Europameisterschaft live und exklusiv im österreichischen Fernsehen. Ohne Gebühren, frei Haus. Die neue Vereinbarung mit der UEFA garantiert viele Spiele der österreichischen Nationalmannschaft und mit der EURO 2024 in Deutschland eine ganz besondere EM-Endrunde“, so Ferdinand Wegscheider, Intendant von ServusTV.



David Morgenbesser, Bereichsleiter Sportrechte&Distribution ergänzt: „Nach dem Erwerb der UEFA Champions League und Europa League können wir den Fans nun sämtliche UEFA-Wettbewerbe bei ServusTV präsentieren. Egal ob David Alaba in der Champions League oder im Dress der Nationalmannschaft, bei ServusTV hat der Zuschauer nun ein verlässliches Zuhause für seine österreichischen Fußballhelden. Es freut mich umso mehr, dass wir dies alles ohne Zugangsbeschränkung bei ServusTV und servustv.com präsentieren dürfen.“



„UEFA EURO 2024 & European Qualifiers to UEFA EURO 2024“

Ab Juni 2024 berichtet ServusTV erstmals und vollumfassend von einer EM-Endrunde live. Die UEFA EURO 2024 wird in Deutschland ausgetragen und von 24 Nationen in 51 Spielen bestritten. Die Qualifikationsspiele zur EM-Endrunde starten im März 2023. ServusTV zeigt im Rahmen der „European Qualifiers to UEFA EURO 2024“ mit die Top-Spiele des ÖFB-Teams live. Das Erstauswahlrecht garantiert mit, dass die attraktivsten Spiele des ÖFB-Teams in der „Week of Football“ bei ServusTV gezeigt werden.



„UEFA EURO 2028 & European Qualifiers to UEFA EURO 2028“

Die UEFA EURO 2028 wird die 18. Auflage einer EM-Endrunde sein, das Veranstaltungsland ist noch offen. ServusTV hält die exklusiven TV-Rechte an allen 51 Spielen der EM-Endrunde und zeigt ebenso die besten Qualifikationsspiele live sowie Freundschaftsspiele und gegebenenfalls ein Play-Off Spiel.



„European Qualifiers to 2026 FIFA World Cup”

Gastgeber der 23. Fußball-WM werden mit Mexiko, Kanada und USA gleich drei Nationen sein. ServusTV überträgt im Rahmen der „European Qualifiers to 2026 FIFA World Cup“ Qualifikationsspiele und Freundschaftsspiele live sowie gegebenenfalls ein Play-Off Spiel der österreichischen Nationalmannschaft.

