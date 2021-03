Haas startet vielversprechend in das Jahr 2021

Holzfertigbau auf dem Vormarsch

Großwilfersdorf, Steiermark (OTS) -

2020 war ein sehr erfolgreiches Jahr für Haas, trotz aller Herausforderungen.

Mit einem Umsatz von 228 Mio. EUR hat die Haas Gruppe den Vorjahreswert um fast 20 Prozent übertroffen. Richten wir unseren Blick auf Haas Österreich, ist dieser Trend auch hier deutlich zu vernehmen. Österreichweit ist der Umsatz im Hausbau nämlich ebenfalls um circa 20% gestiegen. Und das trotz Pandemiebedingungen. Der Betrieb war während dieser Zeit zu jedem Zeitpunkt voll funktionsfähig und konnte die Betriebsleistung sogar deutlich steigern. „Wir waren in 2020 komplett ausgelastet und standen wie alle Unternehmen vor der Herausforderung, die Gesundheit aller Mitarbeiter, Geschäftspartner und Kunden zu gewährleisten und gleichzeitig die Terminpläne in unseren Kundenprojekten einzuhalten und unsere Lieferfähigkeit sicherzustellen,“ resümiert Geschäftsführer Stefan Theissl. „Diese Herausforderung haben wir angenommen und die Aufgabe gelöst. Wir haben das ganze Jahr ohne wesentliche Einschränkungen gearbeitet. Dank des umsichtigen Handelns und der Flexibilität der gesamten Belegschaft konnten Arbeitsweisen angepasst und so die Sicherheit aller Beteiligten gewährleistet werden.“ Der hohe Grad der Digitalisierung habe geholfen, schnell auf Homeoffice oder Onlineberatungen umzustellen, berichtet Unternehmerin Katharina Haas, die das Familienunternehmen in zweiter Generation mit Bruder Xaver A. und Schwester Tanja weiterführt.

Auch auf die Verkaufszahlen sei man stolz, ergänzt Geschäftsführer Robert Frischer. Der Trend zur nachhaltigen Holzbauweise sei seit Jahren ungebrochen und zuletzt durch die Klimaschutzdiskussion zur CO2 Vermeidung noch deutlich verstärkt worden. Schließlich speichere ein durchschnittliches Holzfertighaus über die ganze Lebensdauer über 30 Tonnen CO2. Die Nachfrage nach Ein- und Zweifamilienhäusern ist ebenfalls ungebrochen, und auch im Industrie- und Gewerbebau und in der Landwirtschaft wird weiter gebaut, besonders progressiv ist die Entwicklung im Bereich Wohnbau.

Insgesamt verzeichne man außerdem einen Trend zum schlüsselfertigen Bauen und eine sehr gute Qualität der Verträge, stellt Geschäftsführer Robert Frischer fest. „Wir haben die Stornoquote fest im Auge und stellen hier entgegen anfänglicher Befürchtungen keine Erhöhung, sondern sogar einen deutlichen Rückgang fest. Wer heute einen Vertrag für ein Haas Haus unterschreibt, will auch direkt loslegen. Darauf haben wir uns ausgerichtet. Gemäß dem Haas Leistungsversprechen arbeiten wir jeden Tag daran, beste Qualität, schnell und mit Kosten- und Terminsicherheit zu gewährleisten.“ Dieser Service wurde von Haas Kunden und Kundinnen zuletzt im „Branchenmonitor 2021“ der ÖGVS honoriert. Dort belegte der Fertigbau-Anbieter Platz 1 in der Kategorie „Kundenzufriedenheit“ und eine Top-Platzierung im Bereich „Preis-Leistung“ und „Kundenservice“.

Die Vorzeichen für das Jahr 2021 stehen also gut. Bei Haas ist man mit einem historisch hohen Auftragsbestand in das Jahr gestartet und bereits für das ganze Jahr sehr gut ausgelastet. Als großer regionaler Arbeitgeber in der Steiermark sucht Haas daher weiterhin Mitarbeiter zur Verstärkung des Teams. Parallel wird in die Automatisierung und Digitalisierung entlang der gesamten Prozesskette investiert.

Über Haas Fertigbau GmbH

Haas ist ein Familienunternehmen in der Fertigbaubranche, das seit fast 50 Jahren im gehobenen Segment Einfamilienhäuser, Gewerbe- und Industriebauten sowie landwirtschaftliche Bauten in Holz- und Hybridbauweise als Teil- oder Komplettanbieter plant, produziert und errichtet, aber auch neue Geschäftsbereiche, wie Bausätze für Zimmereien und Bauunternehmen sowie Wohnbau erschließt.

Das Unternehmen beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter und ist mit Gesellschaften in Deutschland, Österreich und Tschechien regional verwurzelt, aber - insbesondere durch exportfähige Bauteillieferungen im B2B Geschäft – auch in benachbarten Ländern Zentraleuropas tätig.

Rückfragen & Kontakt:

Haas Fertigbau Holzbauwerk GesmbH & Co KG

Eva-Maria Rath

Assistenz Geschäftsleitung

T: +43 3385 666–7024

E-Mail: eva-maria.rath @ haas-fertigbau.at

www.haas-fertigbau.at

www.facebook.com/haas.fertighaus

www.instagram.com/haasfertighaus