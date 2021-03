Weltmuseum Wien: Jonathan Fine wird mit 1. Juli 2021 neuer wissenschaftlicher Direktor

Wien (OTS) - Der KHM-Museumsverband freut sich bekanntzugeben, dass Dr. Jonathan Fine mit 1. Juli 2021 neuer wissenschaftlicher Direktor des Weltmuseums Wien wird.

Der gebürtige New Yorker Jonathan Fine (geb. 1969) ist Kunst- und Kulturhistoriker mit Schwerpunkt Kunst aus Afrika. Er promovierte an der Princeton University in den USA am Department of Art and Archaeology. Bereits zuvor hatte Fine nach einem Studium der Geschichts- und Literaturwissenschaften (in Chicago bzw. Cambridge) schließlich an der Yale University das Studium der Rechtswissenschaften absolviert. Er war daraufhin lange Jahre in den Vereinigten Staaten als Rechtsanwalt in den Bereichen Menschenrechte, internationale Handelsstreitigkeiten und Verfassungsrecht tätig, bevor er sich der Kunst- und Kulturwissenschaft zuwandte.

Fine ist derzeit Sammlungsleiter des Ethnologischen Museums der Staatlichen Museen zu Berlin, wo er seit 2014 als Kurator für die Sammlungen aus Westafrika, Kamerun, Gabun und Namibia tätig ist. Er kuratierte Ausstellungen zu Kamerun und dem Königreich Benin. 2017 zeichnete er gemeinsam mit Julien Chapuis und Paola Ivanov für die Ausstellung „Unvergleichlich“ verantwortlich, die afrikanische Kunstwerke aus dem Ethnologischen Museum ausgesuchten Skulpturen aus der Sammlung des Berliner Bode-Museums gegenüber stellte. Ein weiterer Fokus seiner Arbeit liegt auf der Provenienzforschung, insbesondere zu Kamerun und Benin.

Generaldirektorin Dr. Sabine Haag freut sich über die Bestellung des neuen wissenschaftlichen Direktors im Weltmuseum Wien:

„Jonathan Fine wird das Haus am Heldenplatz mit hervorragender fachlicher Expertise und zukunftsgewandter Tatkraft leiten und uns alle bereichern. Ich freue mich sehr auf seinen wissenschaftlichen Unternehmergeist, auf interdisziplinäre Projekte innerhalb und außerhalb des KHM-Museumsverbands und auf neue Wege in die Öffentlichkeit“, so Sabine Haag.

„Ich fühle mich zutiefst geehrt, das Weltmuseum Wien ab 1. Juli zu leiten. Das Engagement und die Expertise der Wiener Kolleginnen und Kollegen haben mit der Wiedereröffnung 2017 und den folgenden Ausstellungen das Haus in die erste Reihe der internationalen Museumslandschaft gebracht. Nimmt man den unvergleichlichen Reichtum des KHM-Museumsverbands zur kulturellen Dynamik Wiens hinzu, so sind die Voraussetzungen für den Ausbau der Stärken des Weltmuseums enorm“, so Jonathan Fine anlässlich seiner Bestellung.





