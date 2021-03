Deutsch entsetzt über niveauloses türkis-grünes Duell: Regierungsstreit statt Pandemiebekämpfung

Regierung nur noch mit selbst beschäftigt – Kurz hat Ruder nicht mehr in der Hand

Wien (OTS/SK) - Der Skandal um die Chatverläufe der türkisen Truppe hat sich heute, Mittwoch, um eine Facette erweitert. „ÖVP und Grüne streiten mittlerweile auf offener Bühne, wer die Nummer eins im Postenschacher ist“, zeigt sich SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch entsetzt über den „niveaulosen Krach“ zwischen den Abgeordneten Tomaselli und Hanger. Was in normalen Zeiten einen bizarren Konflikt am Beckenrand bedeuten würde, hat angesichts der höchst dramatischen dritten Corona-Welle freilich einen todernsten Hintergrund: „Die Regierung streitet in ihrem Skandalsumpf, statt sich um die Bekämpfung der Pandemie zu kümmern“, kritisiert Deutsch scharf. „Kurz und Kogler sind vollkommen abgetaucht und haben das Land sich selbst überlassen. Derweil matchen sich ihre Substituten, wer wohl besser im Postenschacher sei“, so Deutsch, der an ÖVP und Grüne die Frage richtet: „Was ist los mit euch, wollt ihr uns alle pflanzen?“ ****

„Hygiene Austria, BVT-Affäre, Postenschacher, Schredder-Skandal, Falschaussage, Hausdurchsuchungen: Die ÖVP steckt bis zum Hals im eigenen Morast“, sagt Deutsch, für den offensichtlich ist, dass Kanzler Kurz das Ruder nicht mehr in der Hand hält. Der absurde Streit mit dem Koalitionspartner verdeutliche jetzt, dass offenbar auch die Grünen aufgegeben haben. „Sie haben weder zu den Skandalen der ÖVP eine klare Haltung noch beziehen sie im Pandemiemanagement Position“, so Deutsch. „Keine Verantwortung, kein Leadership – diese Regierung ist nur mehr mit sich selbst beschäftigt“, sagt Deutsch, für den klar ist: „Es braucht einen Kurswechsel in Österreich!“ (Schluss) ls/bj



