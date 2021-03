Erklärung des Außenministeriums der Republik Aserbaidschan zum 31. März - Tag des Genozids an Aserbaidschanern

Wien (OTS) - Der 31. März ist der Tag des Genozids an Aserbaidschanern, der an die Opfer des blutigen Massakers erinnert, welches Armenier im März 1918 gegen Aserbaidschaner verübt haben.

Vor 103 Jahren, von März bis April 1918, haben armenische dashnak-bolschewistische bewaffnete Gruppen in der Stadt Baku und in anderen Städten und Bezirken der Provinz Baku Massaker begangen, die unter dem Mandat des Baku-Rates (Baku-Sowjet) operierten. Tausende Zivilisten wurden nur wegen ihrer ethnischen und religiösen Zugehörigkeit getötet. Es ist wichtig, dass wir die Opfer dieser Massaker ehren und sicherstellen, dass sich diese Ereignisse nicht wiederholen.

Der ethnische Armenier Stepan Shaumian, der außerordentlicher Kommissar für den Kaukasus war, gab zu, dass 6.000 bewaffnete Soldaten des Baku-Sowjets und 4.000 Mitglieder der Dashnaksutjun-Partei an den Massakern gegen das aserbaidschanische Volk beteiligt waren. [«Шаумян С.Г Избранные произведения», том 2, Москва 1978, стр. 259-260]

Der Völkermord an Aserbaidschanern wurde nicht nur in Baku, sondern auch in anderen Regionen wie Shamakhi, Guba, Iravan, Zangezur, Karabach, Nakhchivan und Kars verübt. In den ersten fünf Monaten des Jahres 1918 wurden allein in der Provinz Guba mehr als 16.000 Menschen mit äußerster Grausamkeit ermordet. Insgesamt wurden 167 Dörfer zerstört. Massengräber, die 2007 in der Region Guba entdeckt wurden, sind klare Beweise für die unmenschlichen Handlungen von Armeniern.

Die Massaker im März 1918 waren gut vorbereitet und wurden von radikal nationalistischen Armeniern gegen Aserbaidschaner aufgrund der Rassendiskriminierung und ethnischer Säuberung rücksichtslos durchgeführt.

Die Regierung der Demokratischen Republik Aserbaidschan richtete 1918 eine außerordentliche Untersuchungskommission ein, um die von Armeniern begangenen schweren Verbrechen zu untersuchen. Die Untersuchungskommission, die sich aus den besten Anwälten dieser Zeit zusammensetzte, bestand aus verschiedenen Nationalitäten - Russen, Juden, Polen, Georgiern und sogar Armeniern. Sie hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die Beweise zu diesen Ereignissen zu bewahren und die Weltgemeinschaft über diese Gräueltaten zu informieren. Die Untersuchungskommission leitete auf der Grundlage der Beweise Strafverfahren gegen 194 Personen ein, denen verschiedene Verbrechen gegen die friedliche Bevölkerung vorgeworfen wurden. 24 Personen in Baku und etwa 100 Personen in Shamakhi wurden festgenommen.

Dieser Prozess wurde jedoch nach dem Niedergang der Demokratischen Republik Aserbaidschan ausgesetzt, eine umfassende Untersuchung der tragischen Ereignisse und ihre politisch-rechtliche Bewertung wurde damit verhindert. Erst nach 80 Jahren - am 26. März 1998 - wurde eine angemessene politische Bewertung dieser schrecklichen Ereignisse durch das Dekret des Präsidenten der Republik Aserbaidschan "Über den Völkermord an Aserbaidschanern" vorgenommen, das vom Nationalen Leader Heydar Aliyev unterzeichnet wurde. Damit wurde der 31. März zum Tag des Genozids an Aserbaidschanern erklärt.

Das Gedenken an den Tag des Genozids an Aserbaidschanern sensibilisiert die Weltgemeinschaft für die Tatsachen des Massakers und der ethnischen Säuberung von Aserbaidschanern in Vergangenheit und Gegenwart.

Auch mehr als ein Jahrhundert später hat Armenien seine Politik fortgesetzt, Verbrechen gegen Aserbaidschaner aus ethnischen Gründen zu begehen, wobei es Berg-Karabach und die umliegenden sieben Bezirke fast drei Jahrzehnte lang unter Besatzung hielt.

Während der fast dreißigjährigen Besatzungszeit verfolgte Armenien eine Politik der ethnischen Säuberung von Hunderttausenden Aserbaidschanern in Armenien und in den okkupierten Gebieten Aserbaidschans. Armenien hat auch zahlreiche Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord begangen, darunter den Völkermord in Khojaly im Februar 1992. Auch während militärischer Operationen, die als Reaktion auf die militärische Provokationen Armeniens gegen Aserbaidschan am 27. September 2020 gestartet wurden, haben Armenische Streitkräfte Raketen auf die friedliche Bevölkerung von Ganja, Barda, Tartar und anderen Städten Aserbaidschans absichtlich abgefeuert.

Auf diese Weise hat Armenien Erinnerungen an das März-Massaker vor einem Jahrhundert zurückgebracht.

Während wir uns an die unschuldigen Opfer der März-Tragödie erinnern, verurteilen wir nachdrücklich die absichtliche Politik des Völkermords, der Verbrechen gegen die Menschlichkeit, der Rassendiskriminierung und der ethnischen Säuberung gegen das aserbaidschanische Volk, und bekräftigen, wie es wichtig ist, der Straflosigkeit Armeniens ein Ende zu setzen, um die Wiederholung solcher unmenschlichen Verbrechen zu verhindern. Wir fordern Armenien auf, seinen völkerrechtlichen Verpflichtungen nachzukommen. Aserbaidschan wird alle verfügbaren und notwendigen rechtlichen Maßnahmen ergreifen, um Frieden zu gewährleisten und die Rechenschaftspflicht aufrechtzuerhalten.

Rückfragen & Kontakt:

Botschaft der Republik Aserbaidschan

+4314031322

vienna @ mission.mfa.gov.az

http://vienna.mfa.gov.az