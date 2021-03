Zahnschmerzen zu Ostern? - Der Notdienst hilft!

Trotz Corona-Pandemie keine Einschränkungen bei dringend notwendigen Zahnbehandlungen.

Salzburg (OTS) - (Salzburg) Quälende Zahnschmerzen, Zahnunfälle und andere schmerzhafte Zahnprobleme kennen keine Feiertagsruhe. Daher bietet das Notdienstzentrum der niedergelassenen Zahnärzte Salzburgs wie an jedem Wochenende auch zu Ostern die Möglichkeit für dringend notwendige Zahnbehandlungen.

Wo: Notdienstzentrum der Salzburger Zahnärzte, Glockengasse 6, 5020 Salzburg (Nähe Parkgarage Linzergasse)

Wann: Karfreitag, Karsamstag, Ostersonntag, Ostermontag – Anmeldung jeweils von 14 – 17 Uhr

Für wen: für alle PatientInnen des Bundeslandes Salzburg (Stadt Salzburg, Flachgau, Pongau, Tennengau, Lungau). Der Pinzgau verfügt über einen eigenen zahnärztlichen Notdienst – siehe www.ndz.at/notdienste/pinzgau/.

Wer in das Notdienstzentrum (NDZ) kommt, sollte folgendes beachten:

Keine telefonische Anmeldung möglich. Die Anmeldung erfolgt vor Ort

Bitte beim Betreten des NDZ unbedingt FFP-2-Maske tragen

Wenn möglich ohne Begleitung kommen (Begleitung nur in ganz dringenden Fällen oder bei Kindern)

Patienten oder Begleitpersonen (von Kindern) müssen keinen Corona-Test (Antigentest oder PCR-Test) vorweisen

Aufgrund der geltenden Hygienebestimmungen dürfen nur wenige Personen im NDZ anwesend sein. Es kann daher vorkommen, dass man vor der Türe oder im Freien warten muss. Zeitfenster werden ausgegeben.

Der Eintritt ist aus Hygienegründen nur einzeln möglich. (1 Patient im Wartezimmer / 1 Patient in Behandlung)

Alle PatientInnen werden gebeten vor Eintritt einen Fragebogen auszufüllen.



e-Card nicht vergessen!





Service mit Erfolgsgeschichte

Das Notdienstzentrum der Niedergelassenen Salzburger Zahnärzte besteht seit 1997. Seither war es an allen Samstagen, Sonn- und Feiertagen sowie an Fenstertagen geöffnet. Möglich war und ist dieser Service, weil die niedergelassenen Zahnärzte sowie deren Mitarbeiterinnen die Arbeit im Notdienst freiwillig in ihrer Freizeit verrichten. Und das an durchschnittlich 150 Tagen im Jahr! So erhalten etwa 3500 Menschen pro Jahr bei zahnmedizinischen Notfällen rasche, effektive und unbürokratische Hilfe. Etwa bei akuten Zahnschmerzen oder weil vom Schneidezahn ein Stück abgebrochen ist.

Dieser Service konnte auch nach Ausbruch der Corona-Pandemie lückenlos fortgesetzt werden. Als vor etwas mehr als einem Jahr - am 16. März 2021 - der erste Lockdown begann, nahmen die Salzburger Zahnärzte innerhalb zweier Tage einen Corona-Notdienst in Betrieb. Dies war durch die Unterstützung des Landes Salzburg mit der notwendigen Schutzausrüstung möglich, so dass man für PatientInnen mit akuten Zahnbeschwerden eine Basisversorgung bieten konnte. Viele Ordinationen mussten wegen Mangel an eben dieser Schutzausrüstung geschlossen bleiben. Der Corona-Notdienst dauerte sechs Wochen lang, in dieser Zeit behandelten 16 freiwillig tätige Zahnärzte und ihre Mitarbeiterinnen im Durchschnitt 24 PatientInnen täglich.

Das Notdienstzentrum ist übrigens nicht nur für die Salzburger Bevölkerung, sondern auch für Gäste aus aller Welt geöffnet.

Weitere Information finden Sie unter www.ndz.at.

