ORF-Premiere: „Der Alte“ ermittelt in neuen Fällen ab 2. April in ORF 2

Start der neuen Staffel der ORF/ZDF-Krimireihe mit Jan-Gregor Kremp

Wien (OTS) - „Der Alte“ ermittelt wieder in ORF 2, wenn am Freitag, dem 2. April 2021, um 20.15 Uhr die neue Staffel der beliebten ORF/ZDF-Krimireihe startet! In neuen Folgen klärt Jan-Gregor Kremp als Hauptkommissar Richard Voss – gemeinsam mit seinem Team, bestehend aus Stephanie Stumph, Ludwig Blochberger, Thimo Meitner und Christina Rainer – wieder spannende Verbrechen in München auf. Der erste Fall „Falsche Identität“ führt das Ermittlerteam die Welt der Influencer, mit all ihren Schattenseiten. Hinter der vermeintlich schönen Fassade, die im Netz präsentiert wird, finden sie vor allem Einsamkeit und Unsicherheit. Eine Mischung, die irgendwann gefährlich wurde. Unter der Regie von Herwig Fischer standen in Episodenrollen u. a. Lilli Fichtner, Gabriel Raab und Darya Gritsyuk vor der Kamera. Das Drehbuch schrieb Martin Dolejs.

Im Laufe der Staffel heißt es aber auch Abschied von Lennard „Lenny“ Wandmann (Thimo Meitner) zu nehmen, der ein neues Kapitel in seinem Leben aufschlagen will. Ein Bewerber auf die freie Stelle ist schnell gefunden: Joshua Tuttlinger – gespielt von Yan Balistoy – findet bei Richard Voss und seinem Team eine Heimat als IT-Spezialist ab der Episode „Nicht schuldig“ (7. Mai).

Mehr zum Inhalt der Auftaktfolge „Falsche Identität“ am 2. April um 20.15 Uhr in ORF 2:

Laura Berger (Darya Gritsyuk) ist ein bekanntes Gesicht in der Social-Media-Szene. Als die einflussreiche Influencerin ermordet in ihrer Badewanne aufgefunden wird, ist sie bereits sieben Tage tot. Kurz vor der Tat wurde nahe dem Tatort ein Mann mit Kapuzenpullover und einem ungewöhnlichen Tattoo am Unterarm gesehen. Hauptkommissar Voss (Jan-Gregor Kremp) und sein Team suchen daraufhin unter Lauras Followern nach jemandem mit einem klaren Mordmotiv. Dabei stoßen sie auf Lauras ehemals beste Freundin Isa Steinmüller (Lilli Fichtner).

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at