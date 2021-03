Bewegungsschwerpunkt in ORF SPORT + mit neuer Serie „Fit mit Philipp – Schule“

Täglich von 1. bis 7. April, dazu neue Folgen von „FIT AKTIV für Junggebliebene“ sowie „Frühlingsfit“, „Sommerfit“ und Yoga-Magazin

Wien (OTS) - Am 1. April startet ORF SPORT + erneut einen Bewegungsschwerpunkt. Teil dieses Schwerpunkts ist die neue Serie „Fit mit Philipp – Schule“. Ebenfalls im Programm sind neue Ausgaben von „FIT AKTIV für Junggebliebene“ sowie „Frühlingsfit“, „Sommerfit“ und das Yoga-Magazin.

Neu: Fünf Folgen „Fit mit Philipp – Schule“ – ab 1. April, jeweils um 8.30 Uhr

Schon vor der Pandemie war Bewegungsmangel bei Schülerinnen und Schülern ein wichtiges Thema, das durch Corona jetzt noch verstärkt wurde. Die Pandemie birgt aber auch Chancen zur Veränderung. Mit „Fit mit Philipp“ wurde am 30. März 2020 eine tägliche Bewegungseinheit in ORF 2 ins Leben gerufen. Bewegung für Jung und Alt, vom Bewegungsmuffel bis hin zum Profi – alle kommen dabei auf ihre Kosten. Es ist die Einfachheit der Übungen, gepaart mit ihrer Effizienz, die „Fit mit Philipp“ so erfolgreich macht. Von Beginn an gab es auch die eine oder andere Schule, die dies beim Homeschooling oder in der Klasse, mit den nötigen Abständen, praktizierte. Darauf aufmerksam wurde auch die Servicestelle Wintersportwochen WISPOWO (Träger sind unter anderem das Sportministerium und Sport Austria), die daraufhin einen erfolgreichen Versuchsballon startete. So kam es zur Kooperation zwischen ORF und WISPOWO und es entstanden dabei fünf Folgen „Fit mit Philipp“ à 20 Minuten für Schülerinnen und Schüler – zu sehen ab 1. April um 8.30 Uhr in ORF SPORT +.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at