Thomas Schulz verantwortet Kommunikationsagenden von Constantia Flexibles

Wien (OTS) - Bereits zu Beginn dieses Jahres wurde Thomas Schulz zum VP Group Marketing & Communication von Constantia Flexibles, dem weltweit drittgrößten Hersteller von flexiblen Verpackungen, ernannt.

Thomas Schulz (37) ist in seiner neuen Rolle als Pressesprecher für die Leitung aller Kommunikations- sowie Marketingaktivitäten der beiden Divisionen Consumer und Pharma von Constantia Flexibles zuständig. Der Fokus der aktuellen und zukünftigen Kampagnen liegt auf der klaren Positionierung von Constantia Flexibles als führendes Unternehmen unter den Herstellern flexibler Verpackungen, vor allem im Bereich nachhaltigere Verpackungslösungen.

„Besonders spannend wird es in den nächsten Jahren den Weg von Constantia Flexibles hin zu 100 Prozent recycelbaren Verpackungen bis 2025 kommunikativ zu begleiten“, so Schulz.

Der gebürtige Deutsche ist bereits seit drei Jahren im Bereich Marketing bei Constantia Flexibles tätig und war unter anderem für das Consumer Marketing und den Aufbau der Marke rund um die Verpackungsfamilie Ecolutions verantwortlich.

Zuvor arbeitete Schulz für den Konsumgüterhersteller Procter & Gamble in der DACH-Zentrale in Frankfurt in verschiedenen Brand Manager Positionen, durch welche er fundierte Erfahrung im Bereich der Fast Moving Consumer Goods (FMCG)- sammelte. Zuletzt leitete er als Direct-to-Consumer & Corporate Marketing Brand Director alle Projekte im DACH-Raum.

Thomas Schulz hat Angewandte Kulturwissenschaften an der Leuphana Universität Lüneburg mit den Schwerpunkten Wirtschaft und Kommunikation studiert und im Zuge dessen auch Auslandserfahrungen in Barcelona und Hong Kong gesammelt.

Constantia Flexibles ist der weltweit drittgrößte Hersteller von flexiblen Verpackungslösungen. Unter dem Leitprinzip ‚People, Passion, Packaging‘ stellen die rund 8.350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter maßgeschneiderte Verpackungslösungen an 39 Standorten in 16 Ländern her. Zahlreiche internationale Konzerne und lokale Marktführer aus den Geschäftsbereichen Consumer und Pharma nutzen die nachhaltigen und innovativen Produkte von Constantia Flexibles. www.cflex.com

Rückfragen & Kontakt:

Katharina Mamedof

Group Communication Manager, Constantia Flexibles

Tel.: +43 (0) 676 927 01 41

Katharina.Mamedof @ cflex.com

http://www.cflex.com