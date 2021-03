Sagen, was ist, gestalten, was wird: Neues Medium „oekoreich“ startet

Magazin & Plattform einer neuen Öko-Bewegung bietet monatlich Beiträge von Journalisten und Aktivisten zu Klima, Umwelt, Ernährung & Landwirtschaft

Wien (OTS) - Mit einer bereits bestehenden Reichweite von über 110.000 Abonnent*innen in sozialen Netzwerken, startet zu Ostern das neue Onlinemedium „oekoreich“. Dieses versteht sich als Magazin und Plattform zur gleichnamigen neuen Öko-Bürgerbewegung, die sich aus dem im Januar 2021 erfolgreich beendeten Tierschutzvolksbegehren heraus entwickelt hat.

Das Magazin umfasst einerseits fixe monatliche Kolumnen, etwa von den Journalistinnen & Autorinnen Kathrin Hartmann („Die grüne Lüge“ & „Aus kontrolliertem Raubbau“) und Tanja Paar (u.a. Der Standard), sowie von der Fridays For Future-Aktivistin Paula Dorten (15) und Michaela Russmann, Autorin, stellvertretende Obfrau der „Die Biowirtinnen“ und offizielle Botschafterin von Jamie Olivers Food Revolution.

Andererseits steht jede Ausgabe unter einem anderen Themenschwerpunkt, im Rahmen dessen Journalist*innen und Expert*innen publizieren. Als weitere Autor*innen wirken bei oekoreich u.a. die Journalist*innen Christina Höfferer (u.a. ORF & 3Sat), Heike Hausensteiner (u.a. Die Presse), Paul Lohberger (Ö1), Ursel Nendzig (ehem. Biorama), Irmgard Kischko (ehem. Kurier & APA) und Linda Osusky (u.a. Kurier) mit.

„Wir wollen nicht nur sagen, was ist, sondern auch gestalten, was wird. Klima, Natur, Umwelt, Ernährung, Landwirtschaft und vieles mehr stehen im Zentrum unserer Aufmerksamkeit. Wir wollen das Zusammenspiel von Lebewesen, Lebensmittel und Lebensraum beleuchten und kritisch hinterfragen, sowie Alternativen im Sinne eines ökologischen Wandels aufzeigen. Wir wollen unabhängigem Journalismus und Aktivismus gleichermaßen auf unserer Plattform einen Raum geben und damit dazu beitragen, dass Menschen sich profund informieren, aber auch selbst einbringen können“ so Sebastian Bohrn Mena, der als Herausgeber des neuen Online-Mediums wirken wird.

Das Medium ist unter www.oekoreich.com frei abrufbar. Träger des Mediums ist die Common Affairs GmbH, eine 100%-Tochter der Gemeinwohlstiftung COMÚN. Alle Einnahmen verbleiben somit in der gemeinnützigen Struktur und sollen den Stiftungszweck unterstützen.

