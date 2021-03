AWE2021: Haier revolutioniert den Hausgerätesektor mit Lösungen für das gesamte Haus und geht damit über die traditionelle Produktpalette hinaus

Shanghai (ots/PRNewswire) - Die AWE2021 fand vom 23. bis 25. März 2021 in Shanghai statt. Da die Pandemie immer noch einen großen Teil der Welt im Griff hat, wurden die CES in den USA und die IFA in Deutschland, zwei der drei weltweit wichtigsten jährlichen Messen für Haushaltswaren und Elektronik, in diesem Jahr online abgehalten. Die AWE2021 war die einzige Fachmesse, die offline stattfand. Sie war damit in diesem Jahr die bedeutendste Veranstaltung, auf der Hausgerätehersteller und Technologieführer ihre neuesten Technologien, Produkte und Marken präsentierten.

Weltweit führende Marken stellten ihre neuesten Produktlinien und Lösungen vor, die von Haushaltsgeräten über fortschrittliche Hausgerätetechnologien bis hin zu einer brandneuen Kategorie reichten, die einfach als "Home" bezeichnet wird.

Haier Smart Home unterstreicht seine Differenzierung zu anderen Herstellern durch die Gegenüberstellung von szenariobasierten Displays und Exponaten von Einzelgeräten

Auf der einen Seite des langen Ganges, wo die Hersteller von Haushaltsgeräten ihre Stände aufgebaut hatten, pflegten jahrhundertealte Haushaltsmarken ihr Erbe mit Exponaten von Kühlschränken, Waschmaschinen, Klimaanlagen und Geschirrspülern der Spitzenklasse.

Ihnen gegenüber auf der anderen Seite desselben Ganges, war Haier Smart Home ("Haier", Shanghai: 600690) im Zuge seiner Umwandlung in eine szenario- und ökologiebasierte Marke der einzige Hersteller, der den Ruf nach Lösungen für die neue Kategorie "Home" beantwortet hat. Haier präsentierte intelligente Lösungen für das ganze Haus, die nicht nur Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche und Bad umfassen, sondern auch die Veranda und den Balkon einbeziehen. Durch die Kombination von Ressourcen decken die Lösungen alle Arten von Erlebnissen in den eigenen vier Wänden ab: die Szenarien Essen, Kleidung, Wohnen und Unterhaltung, um den Hausbewohnern ein neues "Lebensgefühl" zu bieten, das ihren Erwartungen entspricht.

Ein Beispiel: Im Szenario der intelligenten Küche ist der Kühlschrank nicht mehr nur ein Kühlschrank, sondern eine ökologische Gourmet-Internet-of-Things (IoT)-Plattform, die den Ofen zur Zubereitung von gebratener Peking-Ente anweist und automatisch die Vorräte auffüllt, wenn sie knapp werden.

Bisher wurde diese Gruppe von Ausstellern unter dem Begriff "Hausgerätefirmen" zusammengefasst, doch nun ist diese Einteilung nicht mehr ganz so treffend.

Haier Smart Home hat sich von einem Hausgerätehersteller zu einem Anbieter von Szenario-Lösungen und Lifestyle-Dienstleistungen entwickelt.

Im mit Haier ausgestatteten Smart Home gibt es zwar immer noch Hightech-Haushaltsgeräte, jedoch wurden diese nahtlos in die verschiedenen Heimszenarien integriert, um ein integraler Bestandteil des Hauses zu werden.

Die Klimaanlage ist nicht mehr nur ein Gerät zum Einstellen der Temperatur, sondern ein ausgeklügelter Mechanismus, der im Zusammenspiel mit einer Reihe von Hardware- und Software-Komponenten für Raumluftlösungen sorgt. Traditionelle Haushaltsgeräte können die Erwartungen der heutigen Hausbewohner nicht erfüllen - nur Szenario-Lösungen können die Herausforderung meistern.

Haier Smart Home hat sich zu einer szenario- und ökologiebasierten Marke entwickelt.

Haier Smart Home hat Zehntausende von Partnern aus einer Vielzahl von Branchen - von Haushaltswaren und Einrichtungsgegenständen über Baumaterialien bis hin zu Immobilien, Lebensmitteln und IoT - durch die Bereitstellung von Software, Technologien und Dienstleistungen zusammengebracht und in die Lage versetzt, eine vollständiges Ökosystem des Smart Home-Szenarios zu schaffen.

Dadurch bietet Haier Smart Home den Bewohnern eines Hauses die Möglichkeit, in das Zeitalter des "neuen Wohnens" einzutreten. Das Unternehmen bietet Lösungen, die alle Bedürfnisse in verschiedenen Wohnszenarien abdecken, egal ob der Käufer nur eine Küche, ein Schlafzimmer oder ein Bad aufpeppen möchte oder eine komplette Renovierung plant.

Die AWE2021 ist nicht nur die erste große Messe seit Beginn des Jahres, sondern auch ein Wendepunkt, der die nächste Wachstumsphase der Branche einläutet, wie die kontrastreichen Exponate auf beiden Seiten des Ganges zeigen. Traditionelle Hausgerätehersteller stellen auf der einen Seite neue Hausgeräte vor, während auf der anderen Seite Lösungen für Smart-Home-Szenarien auf Basis dieser Hausgeräte neu erdacht werden. Haier Smart Home steht an der Spitze einer Revolution in Bezug auf die Einrichtung und Wartung des häuslichen Umfelds.

