Sazka Group und ÖBAG danken Bettina Glatz-Kremsner für erfolgreiches Engagement bei der Casinos Austria AG

Bettina Glatz-Kremsner legt ihr Amt als Generaldirektorin 2022 zurück

Wien (OTS) - Der Aufsichtsrat der Casinos Austria AG (CASAG) informiert über eine anstehende Änderung im Vorstand der CASAG: In der Sitzung am 30. März 2021 wurde das Aufsichtsratsgremium darüber informiert, dass Generaldirektorin Bettina Glatz-Kremsner ihren 2022 auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird. Bettina Glatz-Kremsner wird daher per 31. März 2022 ihr Amt als Generaldirektorin der Casinos Austria AG zurücklegen und auf eigenen Wunsch aus der CASAG-Geschäftsführung ausscheiden.

Wolfgang Hesoun, Präsident des Aufsichtsrats, dankt Bettina Glatz-Kremsner für ihr erfolgreiches Engagement für die Casinos Austria: „Bettina Glatz-Kremsner hat in ihrer jahrzehntelangen Tätigkeit im Konzern und als Generaldirektorin großen Anteil an der positiven Entwicklung der CASAG gehabt. Dafür möchte ich mich persönlich bedanken. Wir werden ihre Expertise im kommenden Jahr noch intensiv nutzen, um die Casinos Austria AG bestmöglich für den Neustart nach der Corona-Pandemie aufzustellen.“

Auch die Vertreter der Kernaktionäre der Casinos Austria AG, die Sazka Group sowie die Österreichische Beteiligungs AG (ÖBAG), sprechen Bettina Glatz-Kremsner ihren Dank aus:

Robert Chvatal, CEO der SAZKA Gruppe und stv. Aufsichtsratspräsident der Casinos Austria AG: "Der Aufsichtsrat der Casinos Austria nimmt zur Kenntnis, dass Frau Glatz-Kremsner keine Verlängerung ihres Vertrages als CEO des Unternehmens anstrebt. Im Namen der Sazka Gruppe, der Mehrheitseigentümerin des Unternehmens, danke ich Bettina für ihren langjährigen Beitrag und vor allem für ihre Rolle an der Spitze des Unternehmens in manchmal herausfordernden Zeiten.“

ÖBAG-Vorstand Thomas Schmid: „Bettina Glatz-Kremsner war mehr als 30 Jahre für die Casinos Austria-Gruppe tätig und hat das Unternehmen nachhaltig geprägt. Mit ruhiger Hand und großer Sachkenntnis hat sie die Casinos Austria AG souverän durch turbulente Zeiten gesteuert und eine zukunftsweisende Neuausrichtung eingeschlagen, auf die ihre Nachfolger bauen können. Ich schätze es sehr, dass Bettina Glatz-Kremsner uns frühzeitig informiert hat, da ein professioneller Übergabeprozess sehr wichtig ist.“

Für die Bestellung einer Nachfolge ist laut aktienrechtlichen und Corporate Governance Bestimmungen der Nominierungsausschuss des CASAG-Aufsichtsrates zuständig.

Über die Sazka-Group:

Die SAZKA Group ist eines der am schnellsten wachsenden europäischen Lotterieunternehmen mit starken Marken und einer Vielzahl an Aktivitäten in Österreich, Zypern, der Tschechischen Republik, Griechenland und Italien. 100% ihrer Spielaktivitäten sind reguliert. Die Unternehmen der SAZKA Group arbeiten unter langfristigen und in vielen Fällen exklusiven Lizenzen und Konzessionen, die es ihnen ermöglicht haben, führende und in vielen Fällen exklusive Positionen auf allen Märkten, auf denen sie präsent sind, einzunehmen. Die SAZKA Group setzt sich nachdrücklich für verantwortungsbewusstes Spielen, Spielerschutz und Corporate Social Responsibility ein.

Über die ÖBAG:

Die Österreichische Beteiligungs AG (ÖBAG) steuert als unabhängige Holding 11 staatliche Beteiligungen mit einem Gesamtwert rund 26,26 Milliarden Euro (28.02.2021). Zu den Beteiligungen zählen OMV AG, Österreichische Post AG, Telekom Austria AG, CASAG, BIG, APK Pensionskasse, GBK-Bergbau, IMIB, SCHOELLER-BLECKMANN GmbH und FIMBAG. Die an der Börse notierte Verbund AG wird von der ÖBAG für das Bundesministerium für Finanzen gemanagt. Die ÖBAG verfolgt das Ziel einer verantwortlichen, auf nachhaltige und langfristige Wertschaffung ausgerichtete Steuerung der Beteiligungen des Bundes. Mit einer vorausschauenden Umsetzung der Eigentümerinteressen stärkt die ÖBAG den Standort Österreich.

