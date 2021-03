FPÖ – Hofer: Bundeskanzler düpiert Gesundheitsminister und schwenkt einmal mehr auf FPÖ-Linie

Kanzler Kurz setzt FPÖ-Forderung nach Ankauf von „Sputnik V“-Impfstoff um

Wien (OTS) - Österreich kauft eine Million Dosen des russischen Corona-Impfstoffs „Sputnik V“ ein – das berichtet oe24.at auf seiner Homepage. Der Grundstein dafür soll bei einem Telefonat zwischen dem Kanzler und Russlands Präsident am 26. Februar 2021 gelegt worden sein. Sebastian Kurz setzt damit das um, was FPÖ-Bundesparteiobmann NAbg. Norbert Hofer bereits am 2. Februar 2021 gefordert hat. In Studien wurde damals dem russischen Impfstoff eine ähnlich hohe Wirksamkeit wie den Produkten von BioNTech/Pfizer und Moderna attestiert. Der FPÖ-Chef forderte damals: „„Nach dem Versagen der EU bei der Organisation der Impfstoffe und der Pleite in Österreich rund um Astra Zeneca wäre es an der Zeit, Kontakt zu Russland aufzunehmen, so wie es Ungarn bereits erfolgreich getan hat.“ Diese Forderung wurde vom grünen Gesundheitsminister Anschober postwendend abgeschmettert – mit dem Argument, Österreich habe ausreichend Impfdosen bestellt. Kaum hat sich auch Deutschlands Kanzlerin für eine Zulassung von „Sputnik V“ ausgesprochen, überstimmte Kurz seinen Gesundheitsminister und düpierte diesen damit.

Nun erweitert Österreich sein Impfangebot doch um „Sputnik V“ und setzt damit zeitverzögert das um, was die FPÖ bereits zuvor vorgeschlagen hat: „Das gleiche Spiel erleben wir derzeit bei den Lockdowns. Seit Monaten betonen wir, dass die Menschen sich nicht mehr an die Lockdowns halten. Bei der letzten Videokonferenz sagte der Kanzler selber, dass der Lockdown mittlerweile eine stumpfe Waffe sei. Ich bin gespannt, ob der Kanzler auch hier die Realität anerkennt. Es besser ist, die Menschen unter Einhaltung klarer Regeln wieder ins Restaurant oder ins Café gehen zu lassen, anstatt sie aus dem öffentlichen Raum zu verbannen, wo sie dann ohne Regeln zusammen kommen.“

Insgesamt zeige das Beispiel rund um „Sputnik V“, dass es die österreichische Regierung wieder einmal verschlafen habe, die richtige Schritte zu setzen. Norbert Hofer: „In mittlerweile 57 Ländern kommt „Sputnik V“ bereits zum Einsatz. Österreich könnte schon eines dieser Länder sein, würde der Gesundheitsminister nicht Anschober heißen.“

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at