Perfekte Pistenbedingungen am Stuhleck bis zum Saisonende am 5. April 2021

Gute Schneeverhältnisse für den Ausklang der Saison garantiert!

Spital am Semmering (Stmk) (OTS) - Stuhleck, das größte und modernste Tagesskigebiet im Osten Österreichs bietet bis zum Saisonende am Ostermontag, dem 5. April 2021, perfekten Schnee und tolle Attraktionen wie die SkiMovie Strecke, Semmi´s Kindererlebnisstrecke, PhotoPoint, Speed-Check und 3 SnowParks. Nachdem Sport und Erholung an der frischen Luft auch in den bisherigen Lockdowns möglich waren, hält das Stuhleck somit am regulär geplanten Saisonende fest.

Aktuell ist für den Besuch kein COVID Ausreisetest für die spätere Heimreise erforderlich. Das mit dem steirischen Pistengütesiegel ausgezeichnete Tagesskigebiet ist nah genug für jeden freien Tag - nur rund eine Stunde Autofahrt von Wien und Graz entfernt. Es sind alle Abfahrten bis ins Tal geöffnet.

