„WELTjournal“-Spezial über „Suez – der Preis der Containerschifffahrt“

Am 31. März um 22.30 Uhr in ORF 2; danach „WELTjournal +: Bosporus – Lebensader der Türkei“

Wien (OTS) - Nach der erfolgreichen Bergung des quergestellten Frachters „Ever Given“ ist der Schiffsverkehr im Suezkanal wieder angelaufen. Ein „WELTjournal“-Spezial – präsentiert von Patricia Pawlicki – zeigt dazu am Mittwoch, dem 31. März 2021, um 22.30 Uhr in ORF 2 die Reportage „Suez – der Preis der Containerschifffahrt“. Im „WELTjournal +“ folgt um 23.30 Uhr die Dokumentation „Bosporus – Lebensader der Türkei“.

WELTjournal Spezial: „Suez – der Preis der Containerschifffahrt“

Nach der tagelangen Blockade des Suezkanals durch das havarierte Riesen-Containerschiff „Ever Given“ ist der Schiffsverkehr seit Montagnachmittag wieder in Gang. Das 400 Meter lange Containerschiff hatte sich vorigen Dienstag quergestellt und die wichtigste Wasserstraße zwischen Asien und Europa fast eine Woche lang stillgelegt. Der Schaden durch Verzögerungen bei internationalen Lieferketten geht in die Milliarden.

Ägypten-Korrespondent Karim El-Gawhary war selbst vor Ort und zeigt, wie schwierig es ist, die immer größer werdenden Schiffe durch den engen Kanal zu schleusen und wie sehr eine Blockade des Suezkanals den gesamten Welthandel beeinträchtigt. Außerdem beleuchtet das „WELTjournal“-Spezial das Mega-Business Containerschifffahrt. Mehr als 90 Prozent aller Waren in westlichen Industrieländern kommen mit Containerfrachtschiffen. An die 60.000 Riesenfrachter sind auf den Weltmeeren unterwegs. Viele fahren unter Flaggen von Drittländern, beschäftigen Matrosen zu Hungerlöhnen, machen Milliardengewinne und zahlen so gut wie keine Steuern. Die größten Frachter stoßen so viel an Schwefeloxiden aus wie 50 Millionen Autos. Die Krebsrate in der Nähe großer Häfen ist signifikant erhöht.

WELTjournal +: „Bosporus – Lebensader der Türkei“

Der Bosporus in der Türkei ist eine der meistbefahrenen und riskantesten Schiffsrouten. Eine Meerenge, die Istanbul in eine europäische und eine asiatische Seite teilt, 31 Kilometer lang, 660 bis 3.000 Meter breit und 30 bis 120 Meter tief. Jeden Tag durchqueren bis zu 200 Handelsschiffe und Tanker den Bosporus, viele mit einer Fracht beladen, die als gefährlich eingestuft werden kann. Jeden Tag wechselt ein Drittel der 15 Millionen Einwohner/innen Istanbuls den Kontinent, wenn sie von zu Hause in die Arbeit und wieder zurückfahren. Starke Strömungen machen die Fahrt auf dem Bosporus vor allem an Wintertagen zu einem schwierigen Unterfangen. Über weite Strecken ist die Fahrt jedoch ein Genuss, mit wunderbaren Ausblicken auf großartige Landschaften und auf versteckte Villen und Paläste, die das Ufer säumen.

