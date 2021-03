FPÖ – Schrangl: Anstehende Delogierungslawine darf nicht ins Rollen kommen!

Jetzt ist entscheidend, dass aus einem Einkommens- nicht der Wohnungsverlust folgt - Task Force muss eingesetzt werden!

Wien (OTS) - „Die anstehende Delogierungslawine darf gar nicht erst ins Rollen kommen“, forderte heute FPÖ-Bautensprecher NAbg. Mag. Philipp Schrangl vorausschauende und wirklich ausgewogene Maßnahmen seitens der schwarz-grünen Regierung.

„Die Corona-Maßnahmen der Regierung bedeuten für zahllose Menschen in Österreich den Verlust ihrer wirtschaftlichen Existenz oder zumindest erhebliche Einbußen“, skizzierte Schrangl die wohnpolitische Ausgangslage. „Jetzt ist entscheidend, dass aus einem Einkommensverlust nicht der Wohnungsverlust folgt“, regte Schrangl die Einsetzung einer überparteilichen Task Force zur Verhinderung Corona-bedingter Wohnungslosigkeit an. „Es muss jetzt bereits an tauglichen Konzepten gearbeitet werden, die so rasch wie möglich umzusetzen sind. Die Aussetzung von Mieterhöhungen etwa reicht hier absolut nicht aus“, betonte Schrangl.

„Arbeitnehmer, Angestellte und EPU zählen wohl zu den Hauptgeschädigten des Corona-Managements der Bundesregierung. Jetzt ist es dringend an der Zeit, ihnen rechtzeitig wohnrechtlich massiv unterstützend unter die Arme zu greifen“, so Schrangl.

