Master your Future: für eine nachhaltige Zukunft

Ab Herbst 2021 startet der weiterentwickelte Masterstudiengang Energie- & Nachhaltigkeitsmanagement*. Interessierte können sich ab sofort auf einen Studienplatz bewerben.

Kufstein (OTS) - Nachhaltigkeit ist schon lange ein wichtiges Thema in den Studiengängen der FH Kufstein Tirol. Ab Wintersemester 2021/22 gibt es nun auch den berufsbegleitenden Masterstudiengang Energie- & Nachhaltigkeitsmanagement*. Dieser Master richtet sich speziell an zukünftige Führungskräfte im Bereich erneuerbare Energien, zukunftsfähige Mobilität und Nachhaltigkeitsmanagement. „ Ich freue mich sehr, dass wir nun auch auf Master-Niveau das aktuelle Thema der Nachhaltigkeit anbieten. Der Master bietet neben unserem Bachelorstudiengang zusätzliche Schlüsselkompetenz in Führung- & Kommunikation “, so der Studiengangsleiter Asc. Prof. (FH) Dipl. Ing. Christian Huber.

Schlüsselkompetenz im Master

Das aktuell überarbeitete berufsbegleitende Masterstudium Energie- & Nachhaltigkeitsmanagement* bildet die Studierenden im Bereich Energiewende und Nachhaltigkeit zu ExpertInnen aus. Zugleich erlernen die Studierenden durch den Managementanteil und die Wahlfächer wichtige Fähigkeiten und Softskills. Diese ermöglichen es den Ausbau regenerativer Energien und die Entwicklung von innovativen Mobilitätskonzepten zu managen und zugleich mit Weitsicht komplexe Zusammenhänge zu bewerten. Die Studierenden sind somit in der Lage Trends frühzeitig zu erkennen und Handlungsempfehlungen abzuleiten. Das Studium beinhaltet neben geblockter Präsenzlehre auch Fernstudienelemente und eignet sich daher gut für Studierende mit Beruf und/oder Familie.

Nachhaltige Jobchancen

Das ehemalige Masterstudium Europäische Energiewirtschaft (EEW) der FH Kufstein Tirol wurde mit dem neuen Fachthema Nachhaltigkeitsmanagement erweitert. Mit der Weiterentwicklung wurde ein neues und zukunftsorientiertes Studium im Bereich Energiewende und Nachhaltigkeit geschaffen, welches dem Anspruch der Wirtschaft und dem Bedarf des Arbeitsmarktes gerecht wird. „ Aufgrund der vielen Berufsfelder in die man nach dem Studium einsteigen kann, würde ich das Studium auf jeden Fall weiterempfehlen “, so Maximilian Hipp, MA, EEW-Absolvent, Portfoliomanager im Bereich Energiebeschaffung Strom/Gas/Fernwärme bei den Stadtwerken Ingolstadt.

Bereits während des Studiums können die Studierenden ihr berufliches Netzwerk aus den relevanten Bereichen Energie-, Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagements aufbauen. Nach erfolgreichem Abschluss dieses Masterstudiums finden die Studierenden den direkten Einstieg in die Arbeitswelt und können die Zukunft nachhaltig mitgestalten. AbsolventInnen arbeiten überwiegend im Projektmanagement und in der Entscheidungsebene in Unternehmen. Berufsfelder können unter anderem die Produktentwicklung für Energie, Mobilität & Nachhaltigkeit oder betriebliches/regionales Nachhaltigkeits- & Umweltcontrolling sein.

Studienplatz für diesen Herbst sichern

Interessierte können sich bereits jetzt für das Wintersemester 2021/22 einen Studienplatz sichern und das komplette Online-Aufnahmeverfahren nutzen. Der Anmeldeschluss für die Masterstudiengänge ist der 20. April 2021.

*Start vorbehaltlich der Akkreditierung durch die AQ Austria

