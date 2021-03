Uwe Scheuch steigt bei Veldener Hotel Werzer ein

Wie GEWINN berichtet, übernimmt der frühere Politiker gemeinsam mit einem Investor das Boutiquehotel am Wörthersee. Verkäufer ist die Werzer-Gruppe aus Pörtschach.

Wien (OTS) - Die in Velden beheimatete Azarov Real Estate wurde zum Jahreswechsel neuer Eigentümer des Vier-Sterne-Superior-Hotels mit 34 Betten. Sie steht zu 95 Prozent im Eigentum von Investor Dmitry Azarov und zu fünf Prozent im Eigentum von Uwe Scheuch, der auch Geschäftsführer ist. Der Ex-Politiker und Landwirt freut sich laut GEWINN auf die neue Herausforderung: „Für Velden gibt es mehrere Varianten, wobei am Ende ein schönes und exklusives Vier- bis Fünf-Sterne-Boutiquehotel als Ganzjahresbetrieb mit guter Gastronomie entstehen soll.“ Weitere Hotelankäufe seien laut Scheuch derzeit nicht geplant, das könne sich bei entsprechenden Angeboten und interessanten Objekten aber ändern.



Die Werzer-Gruppe will sich auf ihre beiden deutlichen größeren Häuser am Wörthersee konzentrieren, den Wallerwirt und das Werzer’s Hotel in Pörtschach: „Die Entscheidung wurde unabhängig von Corona getroffen. Wir führen das Haus in Velden auch noch ein Jahr für den neuen Eigentümer weiter“, sagt Baumeister Hans-Werner-Frömmel, Sprecher der Gruppe.



