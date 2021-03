Saisonstart bei ARCHE NOAH und den Vielfaltsbetrieben

Bio-Saatgut und Jungpflanzen von Raritäten einkaufen. Jetzt an den Garten denken!

Immer mehr Menschen wollen einen Teil ihrer Ernährung selbst in die Hand nehmen Bernd Kajtna, ARCHE NOAH Geschäftsführer 1/2

Alte Sorten, robustes Saatgut und Bio-Setzlinge boomen. Der Zuspruch für unsere Arbeit und die der Vielfaltsbetriebe ist momentan enorm! Bernd Kajtna, ARCHE NOAH Geschäftsführer 2/2

Schiltern/Wien (OTS) - Mit dem Frühlingsbeginn sind die Gärten und auch die Märkte für Samen und Jungpflanzen erwacht. Seit Jahren erfreuen sich Pflanzenmärkte mit Gemüse und Kräutern für den Garten großer Beliebtheit. Während der Corona-Pandemie hat sich der Trend zur Selbstversorgung noch verstärkt und auch die Lust am Hobbygärtnern ist weiter gestiegen.

„ Immer mehr Menschen wollen einen Teil ihrer Ernährung selbst in die Hand nehmen “, freut sich Bernd Kajtna, Geschäftsführer von ARCHE NOAH. „ Alte Sorten, robustes Saatgut und Bio-Setzlinge boomen. Der Zuspruch für unsere Arbeit und die der Vielfaltsbetriebe ist momentan enorm! “

Neben hochwertigem Bio-Saatgut aus dem Online-Shop gibt es bei ARCHE NOAH immer auch Geheimtipps für das Gartenjahr und natürlich einen praktischen Aussaatkalender.

Wem die Zeit oder Geduld fehlt, seine Pflänzchen selbst aus Samen heranzuziehen, der findet bestimmt auch heuer wieder auf Jungpflanzenmärkten sein Glück.

Mit Bio-Gemüse raus aus der Krise

Seit über 30 Jahren arbeitet ARCHE NOAH an der Bewahrung gefährdeter Kulturpflanzen und setzt sich dafür ein, dass seltene Gemüsesorten und Kräuter auch wieder in die privaten Gärten gelangen. Im Netzwerk des Vereins aus Schiltern bei Langenlois (NÖ) haben sich Partnerbetriebe in ganz Österreich zu HüterInnen der Vielfalt entwickelt. Diese von ARCHE NOAH ausgezeichneten Vielfaltsbetriebe bieten auch heuer wieder ein breites Sortiment an Bio-Jungpflanzen Ab-Hof und auf regionalen Märkten an.

Vielfaltsbetriebe mit jungen Pflanzen & alten Sorten

Ob Wildtomate, samenfeste Melanzani, bunte Kartoffeln oder Obstraritäten: Die ARCHE NOAH Vielfaltsbetriebe haben eine bunte Palette an Köstlichkeiten vorgezogen und für ein neues Zuhause vorbereitet! Beim Gemüse und Obst finden sich zahlreiche alte und gefährdete Sorten, die sich auch auf eine weitere Vermehrung im Garten oder auf dem Balkon freuen. Alle Betriebe arbeiten biologisch und entsprechen zu 100 % den ARCHE NOAH Richtlinien.

Regionale Schätze entdecken!

Die Bio-Schätze der ARCHE NOAH Vielfaltsbetriebe enthalten neben frischen Gemüsepflanzen und Kräutern auch hochwertiges Saatgut, seltene Obstbäume und Beerensträucher. Eingekauft werden kann direkt beim Betrieb, an den Marktterminen in den Bundesländern oder an den Mai-Wochenenden im ARCHE NOAH Schaugarten. Auch der Schaugarten in Schiltern (NÖ) öffnet wieder ab 8. Mai sein Tor und ist ein Ausflugs-Highlight für alle FreundInnen der Vielfalt. Mehr Infos dazu unter www.arche-noah.at/schaugarten.

Information

Bestellen Sie Bio-Saatgut in aller Sicherheit:

https://shop.arche-noah.at/

Finden Sie einen Vielfaltsbetrieb in Ihrer Nähe:

https://www.arche-noah.at/einkaufen/vielfaltsbetriebe

Hier geht es zu den Marktterminen:

https://www.arche-noah.at/kalender/maerkte-oesterreichweit

Rückfragen & Kontakt:

ARCHE NOAH, Gesellschaft zur Erhaltung und Verbreitung der Kulturpflanzenvielfalt

Marlies Felfernig, Leitung Kommunikation ARCHE NOAH

T: +43 (0)2734 8626-213 | marlies.felfernig @ arche-noah.at



Bildservice:

Download unter www.arche-noah.at/presse-und-medien

oder auf Anfrage bei presse @ arche-noah.at

Wir haben eine umfangreiche Bilddatei.