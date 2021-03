Einkaufserlebnis für alle Sinne: NESPRESSO Atelier Wien eröffnet auf der Kärntner Straße

Wien (OTS) - Als weltweites Pilotprojekt eröffnet der Pionier des portionierten Kaffees das NESPRESSO Atelier Wien. In der neuen Flagship Boutique erwartet Kaffeeliebhaber ein interaktives, personalisiertes und neuartiges Einkaufserlebnis, bei dem Kaffee als Kunst zelebriert wird. Zudem erhalten Besucher einen Einblick, wie es NESPRESSO gelingt, bis 2022 jede Tasse Kaffee CO2-neutral zu machen. Gefeiert wurde die Eröffnung mit einem einzigartigen virtuellen Event mit Parov Stelar und der Plattform K&K Vienna.

Am 30. März 2021 ist es soweit: Das Nespresso Atelier öffnet auf der Kärntner Straße 9, im ersten Wiener Bezirk, seine Tore. Mit dem Nespresso Atelier Wien präsentiert Nespresso das nächste Kapitel des Kundenerlebnisses: Auf zwei Stockwerken und 370 m2 können Besucher ab sofort mit allen Sinnen in die Welt des Kaffees eintauchen.

„Kaffeetradition ist mit kaum einer Stadt so eng verknüpft wie mit Wien. Daher war es nur angemessen, dass die österreichische Hauptstadt für dieses weltweit erste Pilotprojekt ausgewählt wurde. An keinem anderen Standort gibt es derzeit eine vergleichbare Flagship Boutique wie das Nespresso Atelier Wien. Ich bin stolz darauf, was unser Team hier auf die Beine gestellt hat und wir freuen uns schon, die ersten Besucher im Nespresso AtelierWien begrüßen zu dürfen“, erklärt Alessandro Piccinini, Geschäftsführer von Nespresso Österreich.

Pure Kaffeeexpertise auf zwei Etagen

Das Nespresso Atelier rückt fünf Kernelemente der Marke Nespresso in den Fokus: Design, Kaffeeexpertise, Kundenerlebnis, Kundenservice und Nachhaltigkeit. In der neuen Boutique macht Nespresso seine Markenwerte und die Leidenschaft für Kaffee durch interaktive und personalisierte Erlebnisse noch greifbarer. Konsumenten können so auf zwei Etagen noch tiefer in die Markenwelt von Nespresso eintauchen.

„Wir sind, auch in diesen herausfordernden Zeiten, von der Relevanz des stationären Einzelhandels überzeugt. Wir wissen, dass unsere Kunden den direkten, persönlichen Kontakt mit unseren Kaffee-Experten schätzen. Unser Boutique-Erlebnis ist und bleibt der beste Weg, um ein wertvolles Markenerlebnis zu vermitteln“, erklärt Klaus Slamanig, B2C Commercial Director von Nespresso Österreich. „Die neue Flaghip Boutique spiegelt das Universum von Nespresso wider und ist somit ein wichtiger, markenbildender Berührungspunkt für Konsumenten. Hier können sie zum ersten Mal tiefer blicken und entdecken, was hinter unserer Kaffeeexpertise steckt.“

Einzigartiges Design-Konzept mit ikonischen Wiener Stil-Elementen

Bei Nespresso wird Kaffee seit jeher als Kunst zelebriert. Das einmalige neue Boutique-Konzept verleiht dem Standort ein echtes „Atelier“-Feeling – es ist ein Ort, an dem die gelebte Kreativität zum Staunen einlädt. Dieser Kunstgedanke spiegelt sich auch im Design des Nespresso Atelier wider und wird unter anderem durch einschlägige Wiener Stil-Elemente, wie Terrazzo Fliesen, Thonet Stühle und von der Kuppel der Wiener Secession inspirierte florale Muster, erlebbar gemacht. Zusätzlich dazu werden ab Mai in einem eigenen Schaufenster abwechselnde Kunstinstallationen ausgestellt.

Mit dem Nespresso Atelier Wien setzt Nespresso nicht nur auf ein einzigartiges Design-Konzept, sondern auch auf ein umfangreiches Einkaufserlebnis für alle Sinne, bei dem die langjährige Kaffeeexpertise und das Kundenservice des Unternehmens im Fokus stehen.

Im Coffee Lab im Nespresso Atelier können Besucher verschiedene Möglichkeiten der Kaffeezubereitung und des Kaffeegenusses kennenlernen, die über das Nespresso-System hinausgehen und auch typische Wiener Kaffeerezepte wie „Einspänner“, „Fiaker“ oder „Franziskaner“ inkludieren. Coffee Bards, die geschulten Kaffee-Experten von Nespresso, führen Besucher hier außerdem durch die einzelnen Schritte der Kaffeezubereitung – von der grünen Bohne bis in die Tasse. Beginnend mit einer olfaktorischen Beratung haben Kunden die Möglichkeit herauszufinden, welche Kaffeearomen ihnen am meisten zusagen. Anschließend werden die entsprechenden grünen Bohnen ausgewählt, live geröstet, gemahlen, unterschiedlich zubereitet und verkostet.

Im ersten Stock des Nespresso Atelier haben Besucher die Möglichkeit, ihre Nespresso Accessoires wie Kaffeetassen oder Travel Mugs gravieren zu lassen. Zudem ist in diesem Bereich auch ein Milchschaumdrucker zu finden, der dem Kaffee mit Hilfe eines individuellen Prints eine persönliche Note verleiht. Sobald es die Corona-Regelungen wieder zulassen, steht der Loungebereich zum Verweilen und Genießen zur Verfügung. Hier kann die Tasse Nespresso Kaffee in Ruhe und umgeben von elegantem Wiener Flair verkostet werden. Bis dahin dürfen Besucher ihren Kaffee TO GO unterwegs genießen.

Ab Juni setzt das Nespresso Atelier auch auf Augmented Reality: Kunden haben die Möglichkeit, in einem immersiven Raum mit interaktiven AR-Erlebnissen in die Welt von Nespresso einzutauchen.

Nachhaltigkeit im Recycling Corner hautnah erleben

Nachhaltigkeit und Kaffeegenuss sind für Nespresso untrennbar miteinander verbunden – das Engagement in Sachen Nachhaltigkeit entlang der kompletten Wertschöpfungskette kann man im Nespresso Atelier erleben: Im neuen Recycling Corner können Kunden nicht nur ihre gebrauchten Kapseln zurückgeben, dieser bietet außerdem aufschlussreiche Einblicke in den Recycling-Prozess von Nespresso. So demonstriert ein sogenannter „Recycler“, wie der Recyclingvorgang der Kapsel abläuft, um gebrauchten Kapseln ein zweites Leben zu geben. Wie dieses aussehen kann – etwa als Vélosophy-Fahrrad – sieht man gleich daneben im Nachhaltigkeits-Bereich. Gemeinsam mit vielen weiteren Nachhaltigkeits-Maßnahmen leistet das Recycling der Kapseln einen wichtigen Beitrag dazu, jede Tasse Nespresso Kaffee bis 2022 CO2-neutral zu machen.

In der neuen Flagship Boutique setzt Nespresso zudem auf Möbel, die großteils aus recycelten Materialien hergestellt wurden, wie zertifizierte Holz- und Kaffeesud-Tischplatten. In Zusammenarbeit mit dem Spezialisten für nachhaltiges Einzelhandelsdesign „Quantum4“ wurde ein eigenes Store-Konzept entwickelt, das mittels Ampelsystem bewertet wird. Des Weiteren ist das Nespresso Atelier auch BREEAM-zertifiziert. Dabei handelt es sich um ein Bewertungssystem, das mittels Benchmarking die Nachhaltigkeit von Gebäuden bestimmt. Seinen Strom bezieht das Nespresso Atelier, wie auch alle weiteren Nespresso Boutiquen seit 2015, zu 100 % aus Wasserkraft, die Beleuchtung erfolgt zu 100 % mit LEDs.

Erstmalig in Österreich: PRELOVED Nespresso Maschinen

Im Nespresso Atelier werden außerdem erstmals in Österreich PRELOVED Nespresso Maschinen angeboten. Konsumenten haben die Möglichkeit, gebrauchte, reparierte Maschinen günstiger zu kaufen. Bevor die PRELOVED Nespresso Maschinen im Nespresso Atelier erhältlich sind, wird ihr hygienischer Zustand von Technikern überprüft und sichergestellt. Alle PRELOVED Nespresso Maschinen haben eine Garantie von zwei Jahren. Dieses Konzept verlängert den Lebenszyklus von Nespresso Maschinen und trägt zu den Nachhaltigkeitsbemühungen des Unternehmens bei. Derzeit werden in der Boutique die Maschinen Citiz und Pixie angeboten.

Eröffnungsevent mit Parov Stelar noch bis 6. April online erlebbar

Einen Tag vor der offiziellen Eröffnung hat Nespresso dazu eingeladen, das Nespresso Atelier Wien in einer 360 Grad Tour zu entdecken – ganz einfach von zu Hause aus. Ein besonderes Highlight des Events war die eigens für Nespresso konzipierte Musik-Show von Parov Stelar gemeinsam mit der Plattform K+K Vienna. Für alle, die am 29. März nicht dabei sein konnten, steht das Eröffnungsevent online unter www.thenextchapter.wien von 30. März bis 6. April zur Verfügung.

Sicherheit als höchste Priorität

Die Gesundheit und Sicherheit seiner Mitarbeiter und Kunden steht für Nespresso an oberster Stelle, weshalb seit Beginn der Corona-Pandemie in allen Boutiquen umfangreiche Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden und jederzeit die aktuell gültigen behördlichen Vorgaben streng eingehalten werden. Dazu gehören die Bereitstellung von Schutzmasken für das Personal, die Installation von Plexiglas-Schutzvorrichtungen bei den Kassen, die Begrenzung der Anzahl an Personen in den Boutiquen und die Einführung von Abstandsregelungen sowie die weitere Verstärkung der bereits strengen Hygienemaßnahmen. Aus diesem Grund ist das Verkostungsangebot im Coffee Lab derzeit nur eingeschränkt mit einer FFP2-Maske möglich. Bis zur Eröffnung des Loungebereichs können die Besucher mit Nespresso TO GO ihren Kaffee auch unterwegs genießen.

Information zum Standort und Öffnungszeiten

Das Nespresso Atelier löst die Boutique am Graben ab ist damit bereits die sechste Boutique in Wien und 17. permanente Boutique – neben vier Pop-Up Boutiquen – in ganz Österreich. Sie befindet sich in der Kärntner Straße 9, 1010 Wien und hat Montag bis Freitag von 09:30 bis 19:00 Uhr, sowie Samstag von 09:30 bis 18:00 Uhr geöffnet.

