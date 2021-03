Neue Kulturkooperation ORF – Land Steiermark: Bis 2023 jährlich bis zu 22 Produktionen der Bühnen Graz in ORF III

Hoch- und Populärkultur von den Spielstätten Oper Graz, Schauspielhaus Graz, Schloßbergbühne Kasematten und Orpheum Graz

Wien (OTS) - Im Rahmen einer umfangreichen österreichweiten Kulturinitiative intensiviert der ORF nun auch seine Zusammenarbeit mit dem Land Steiermark. Eine neue, dreijährige Kooperation zwischen ORF III Kultur und Information und den Bühnen Graz sichert dem Fernsehpublikum bis 2023 jährlich insgesamt 22 Neuproduktionen aus dem Bereich Hoch- und Populärkultur. Heute, am Montag, dem 29. März 2021, unterzeichneten Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz, Bühnen-Graz-Geschäftsführer Bernhard Rinner und ORF-III-Programmgeschäftsführer Peter Schöber in Anwesenheit von u. a. Grazer-Spielstätten-Geschäftsführer Michael Tassis, Intendantin der Oper Graz Nora Schmid, ORF-Landesdirektor Gerhard Koch sowie der ORF-Stiftungsräte Herwig Hösele und Klaus Poier im Grazer Orpheum einen entsprechenden Rahmenvertrag. Demgemäß zeigt ORF III ab 2021 jährlich jeweils eine Produktion aus der Oper Graz bzw. dem Schauspielhaus Graz, einen (Live-)Open-Air-Event, vorzugsweise von der Schloßbergbühne Kasematten, sowie bis zu 20 Kabarett- und Kleinkunstprogramme aus dem Orpheum Graz. Die einzelnen Produktionen sind noch in Verhandlung und werden jährlich bis 31. Mai festgelegt.

Schützenhöfer: „Durch Kooperation mit dem ORF erreichen Bilder von Grazer Bühnen Zuseherinnen und Zuseher auch zu Hause“

„In der aktuellen Krise lechzen die Menschen regelrecht nach Kultur. Ich bin stolz, dass durch diese Kooperation mit dem ORF, Bilder von den Grazer Bühnen Zuseherinnen und Zuseher auch zu Hause erreichen können. So kommen auch weit über unsere Landesgrenzen hinaus, alle Interessierten in den Genuss der steirischen Kunst und Kultur“, sagt Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer.

Wrabetz: Bis zu 22 steirische Kulturproduktionen jährlich „Öffentlich-rechtlicher Mehrwert in Reinkultur“

ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz: „Es freut mich sehr, im Rahmen einer umfangreichen ORF-Kulturinitiative in Kooperation mit den Bundesländern, unserem Fernsehpublikum nun auch ein vielseitiges Paket an Kulturproduktionen aus der Steiermark präsentieren zu können. Von der klassischen Oper über Sprechtheater und Open-Air-Events bis zu Kabarett und Kleinkunst: Jährlich bis zu 22 Neuproduktionen garantiert ein zwischen ORF III und den Bühnen Graz bis inklusive 2023 abgeschlossener Kooperationsvertrag. Das ist öffentlich-rechtlicher Mehrwert in bester Reinkultur, wie ihn nur ein vitaler und in allen Bundesländern verankerter ORF bieten kann. Ich bedanke mich bei unseren Partnern für das Vertrauen und die gute Zusammenarbeit.“

Rinner: Ziel ist, „Wahrnehmung der kreativ schöpferischen Leistungen der Steiermark bundesweit massiv zu steigern“

Bühnen-Graz-Geschäftsführer Bernhard Rinner: „Mit dem unterzeichneten Rahmenvertrag verfolgen wir unser eingeschlagenes Ziel, eine Wahrnehmung der kreativ schöpferischen Leistungen der Steiermark bundesweit massiv zu steigern. Es ist ein wegweisender, zeitgemäßer Schritt, um die ausgezeichneten Produktionen der Bühnen Graz weiter verstärkt über die Landesgrenzen hinaus zu transportieren. Durch die nun stattfindenden TV-Aufzeichnungen und Live-Übertragungen gelangt der Zauber des Theaters bis in die Wohnzimmer aller Österreicherinnen und Österreicher.“

