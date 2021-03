„DIE.NACHT“: Nino de Angelo und Martin Moder in „Willkommen Österreich“ am 30. März

Außerdem: Wiedersehen mit den „Pratersternen“ und der „Sendung ohne Namen“ in ORF 1

Wien (OTS) - In der neuen Ausgabe von „Willkommen Österreich“ am Dienstag, dem 30. März 2021, um 22.00 Uhr in ORF 1, eine Woche vor dem großen Jubiläum, wird es legendär: Auf den Wochenrückblick der launigen Late-Night-Legenden Stermann und Grissemann folgen Schlager-Legende Nino de Angelo und Molekularbiologe Martin Moder als Talkgäste. Die sympathischen Synchro-Stars von Maschek. und die kongenialen Krachmacher von Russkaja komplettieren wie immer das hochkarätige Ensemble der Romy-nominierten Show. Gleich danach, um 23.15 Uhr, begrüßt Hosea Ratschiller bei den „Pratersternen“ Gerold Rudle, Pepi Hopf, Nadja Maleh und Voodoo Jürgens auf der Bühne des Wiener Szenelokals Fluc. Und um 23.45 Uhr geht es bei der „Sendung ohne Namen“ um „Eskapismus“.

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ um 22.00 Uhr

Nach seinem legendären Hit „Jenseits von Eden“ und der Teilnahme am Eurovision Song Contest Ende der 1980er Jahre kämpfte Nino de Angelo mit musikalischen Flops, Spielsucht und Privatkonkurs und nahm bei Big Brother teil. Jetzt ist ihm mit seinem persönlichen, teils recht düsteren Album „Gesegnet und verflucht“ ein Comeback gelungen. In „Willkommen Österreich“ blickt er auf Segen und Fluch seiner bewegten Karriere zurück.

Mit Legenden rund um Corona und die Impfung räumt Martin Moder als „Science Buster“ – neue Folgen immer mittwochs um 21.55 Uhr in ORF 1 – oder auf seinem erfolgreichen youtube-Kanal „M.E.G.A“ auf und außerdem erklärt er im Rahmen von „Fannys Friday“ jungen Erwachsenen wissenschaftliche Zusammenhänge. Warum wir gerade in einer Pandemie der Wissenschaft vertrauen müssen und von welchen Corona-Mythen wir uns verabschieden sollten, erklärt der Molekularbiologe Stermann und Grissemann auf gewohnt unterhaltsame Weise.

Romy 2021 – Voten für die ORF-Stars: Noch bis 5. April 2021 kann unter www.romy.at abgestimmt werden, wer den beliebten Publikumspreis erhält. Insgesamt sind in den neun Hauptkategorien 27 ORF-Stars bzw. Schauspielstars im ORF sowie vier ORF-Formate nominiert. Mehr Infos gibt es unter tv.ORF.at/romy.

„Pratersterne“: Mit Gerold Rudle, Pepi Hopf, Nadja Maleh und Voodoo Jürgens um 23.15 Uhr

Gerold Rudle bricht eine Lanze für Männer, die scheinbar nicht zuhören. Die Aufmerksamkeit von Präsentator Hosea Ratschiller und dem halben Publikum des Wiener „Fluc“ ist ihm da gewiss. Pepi Hopf erzählt von bösen Tanten und Rachegelüsten, Nadja Maleh zaubert gleich mehrere Personen unterschiedlicher Kulturen auf die Bühne und Shooting Star Voodoo Jürgens besingt schließlich eine Wiener Boxlegende.

„Sendung ohne Namen: Eskapismus“ um 23.45 Uhr

Adorno träumte von Bordellen und auch wir Normalsterblichen flüchten uns gern in das Nerdtum oder in ein neues Eremitendasein. Der Eskapismus hat keinen guten Ruf, weil er das Gegenteil von Engagement ist. Trotzdem gibt es immer mehr Menschen, die sich dem Mitmachzwang verweigern. Sie erfinden eigene Staaten und andere Gegenwelten.

