1,3 Millionen Zuseher im TV: ServusTV feiert Start-Ziel-Sieg beim Formel-1-Debüt

21% Marktanteil beim Formel-1-Qualifying | 35 % Marktanteil beim Formel-1-Rennen | Außerdem: Rekordwerte beim MotoGP-Rennen in Qatar

Erfolgreicher Marathon im TV und Online

Der Salzburger Privatsender startete mit Vollgas in die Saison der Motorsport-Königsklassen und erreichte am kompletten Rennwochenende 1,3 Millionen Zuseher in TV. Gut 14 Live-Stunden sendete ServusTV zum Saisonauftakt der Formel 1 und der MotoGP von Freitag bis Sonntag im TV. Mehr als 40 Live-Stunden waren es im Online-Bereich, wo neben aller Formel-1- und MotoGP-Übertragungen auch noch sämtliche Sessions der Moto2 und Moto3 live gezeigt wurden.



Das Ergebnis ist: „Hervorragend“, wie ServusTV-Intendant Ferdinand Wegscheider sagt, „wir haben auf Anhieb die Messlatte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks erreicht - im Qualifying, was die Marktanteile angeht, sogar übertroffen - und auch hinsichtlich der Reichweite noch einmal zugelegt!“ 639.000 betrug die Durchschnittsreichweite (Gruppe 12+) beim Formel-1-Rennen im TV, der beste Wert bislang bei einem Frühjahrsrennen in Bahrain.



1,5 Millionen Video Views auf der neuen Sportplattform servustv.com/sport

Ein großer Erfolg war das Motorsport-Wochenende auch auf der neuen ServusTV-Sportplattform. Über 1,5 Millionen Video Views wurden über Web, Smart-TV-Apps und Mobile-App erzielt. „Wenn der Einsatz mit derart hervorragenden Werten belohnt wird, freut einen das ungemein. Und es scheint: Wir haben einiges richtig gemacht! Ich hoffe, dass wir die Formel-1-Fans auch langfristig von unserem Produkt überzeugen werden, wie uns das auch bei der MotoGP gelungen ist“, so Wegscheider weiter.



MotoGP-Rennen in Qatar mit Rekordreichweite

Stürmisch ging es zu in der Wüste – auch beim Saisonauftakt auf zwei Rädern. Umso reizvoller war das Spektakel, das Maverick Vinales, Johann Zarco, Valentino Rossi und Co boten: Johann Zarco brach mit 362,4 km/h (4. Freies Training) sogar den Top-Speed-Rekord!

Die Fans waren begeistert und schalteten ein: die Durchschnittsreichweite von 281.000 Sehern war ein neuer Overall-Rekord bei einem MotoGP-Rennen, 10% Marktanteil in der Basis ein neuer Rekordwert für ein Auftaktrennen in Qatar.



Weiter geht es am Osterwochenende mit der MotoGP, Moto2, und Moto3 – vom 2.4. bis 4.4. live aus Qatar.



