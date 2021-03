GÖD: Corona-Schutzimpfung – Leider nein!

Bundeslehrerinnen und Bundeslehrer fordern zeitnahe Impfangebote

Wien (OTS) - Am 27. März 2021 hat der zuständige Bundesminister Rudolf Anschober den Impfplan für das zweite Quartal präsentiert. Laut seinen Aussagen sollen zwei Drittel der Bevölkerung bis Ende Juni 2021 zumindest die erste Impfung erhalten haben, konkrete Angaben zum Impfplan für das Lehrpersonal sind nicht enthalten. Damit ist auch klar, dass Bundeslehrerinnen und Bundeslehrer an AHS und BMHS

einerseits ab dem 6. April 2021 mit unzähligen Schülerinnen und Schülern in persönlichen und unmittelbaren Kontakt zu treten haben, andererseits aber nicht rechtzeitig geimpft werden können.

Diese Situation ist einfach untragbar! Allen Lehrerinnen und Lehrern wurden Impftermine vor Ostern zugesagt, das Prozedere kommuniziert und dann wurden Termine auf unbestimmte Zeit verschoben, obwohl sich das Risiko einer möglichen Erkrankung für Lehrerinnen und Lehrer sogar noch verstärkt hat. Lehrerinnen und Lehrer müssen geschützt werden, da sie auch im Schichtbetrieb mit einer sehr hohen Anzahl an Schülerinnen und Schülern in Kontakt treten. Eine überaus große Anzahl an Pädagoginnen und Pädagogen an AHS und BMHS, die eine Impfung unbedingt wollten, hatten bzw. haben keine Aussicht auf einen Impftermin unmittelbar vor oder nach den Osterfeiertagen. Lehrerinnen und Lehrer stellen eine systemrelevante Gruppe dar. Ihr Schutz ist für den geregelten Ablauf des Präsenzunterrichts unerlässlich.

Wir fordern daher den zuständigen Bundesminister Rudolf Anschober mit Nachdruck dazu auf, den Lehrerinnen und Lehrern an AHS und BMHS umgehend einen zeitnahen Impftermin anzubieten bzw. einen klaren Impfzeitpunkt zu nennen. Der Dienstgeber hat sich als Ziel gesetzt, Präsenzunterricht anzubieten. Die Pädagoginnen und Pädagogen leisten ihren Beitrag bei der Umsetzung dieses Ziels! Nun ist der Gesundheitsminister am Zug, bei den Impfungen für die Lehrerinnen und Lehrer an Bundesschulen seinen Beitrag zu leisten.

"Lehrerinnen und Lehrer haben das Recht geschützt zu werden. Der Dienstgeber hat seiner Fürsorgepflicht nachzukommen und einen zeitnahen Impftermin für Pädagoginnen und Pädagogen an AHS und BMHS anzubieten", fordern Herbert Weiß, Vorsitzender der AHS-Gewerkschaft und Roland Gangl, Vorsitzender der BMHS-Gewerkschaft abschließend.

