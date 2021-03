The Body Shop führt Refill Stationen in Österreich ein

LET’S CLEAN UP OUR ACT TO CLEAN UP THE PLANET (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Da bereits heutzutage auf der Welt viel Kunststoff existiert, der auf Mülldeponien oder in unseren Ozeanen landet, möchte The Body Shop, dass Refill zum Mainstream wird. Aus diesem Grund werden in diesem Jahr in 400 Filialen weltweit Refill Stationen eingeführt, weitere 400 werden im Jahr 2022 folgen. In Österreich können Kundinnen und Kunden ab sofort Refill Stationen in Graz und im Wiener Donauzentrum nutzen. Weitere werden im Jahresverlauf unter anderem in der Wiener Innenstadt und in Dornbirn dazukommen. Dadurch möchte das Unternehmen Menschen dabei unterstützen, auf Verpackungsmaterialien zu achten und Abfallprodukte abzuschaffen, noch bevor sie ihren Weg in den Badezimmerschrank finden.

The Body Shop hat in den frühen 90er Jahren als Vorreiter bereits Refills in seinen Stores angeboten. Damals wurden die Nachfüll-Stationen allerdings kaum genutzt. Umso mehr freut sich das Unternehmen jetzt, seinen Kundinnen und Kunden moderne Refill-Stationen anbieten zu können, an denen The Body Shop-Bestseller aus den Kategorien Duschgel, Shampoo, Conditioner oder Handseife in wiederverwendbare Aluminiumflaschen gefüllt werden können. Mit dem Wechsel zu Refill könnten Berechnungen zufolge jedes Jahr über 25 Tonnen Plastik eingespart werden*. Darüber hinaus kann jede und jeder Einzelne dadurch jährlich 32 Plastikflaschen davor bewahren, in den Müll zu wandern* und verhindern, dass 260g CO₂ in die Atmosphäre gelangen*.

The Body Shop hat sich selbst dazu verpflichtet, das nachhaltigste Business zu sein, welches man sein kann. Als B Corp™ Unternehmen richtet sich die Marke nach den höchsten sozialen und umweltbewussten Standards für Menschen und den Planeten. Während langfristig der Wandel hin zu Zero Waste-Verpackungen angestrebt wird, verpflichtet sich The Body Shop außerdem, immer mehr Verpackungsmaterial aus pflanzenbasierten und recycelten Materialien herzustellen. Um die Plastikkrise anders anzugehen wurde 2019 die Community Fair Trade-Partnerschaft mit Plastics for Change eingegangen. Indem Community Fair Trade recyceltes Plastik aus Bengaluru in Indien bezogen wird, stärkt The Body Shop marginalisierte Müllsammler, die unermüdlich daran arbeiten, die Straßen der Stadt sauber zu halten. Müll wird davor bewahrt, auf der Deponie zu landen und die Partnerschaft unterstützt die Arbeiter mit einer fairen Bezahlung, Zugang zu hygienischeren Arbeitsbedingungen und dem Respekt und der Anerkennung, die sie verdienen.

* Die Kalkulation nimmt an, dass The Body Shop Kund:Innen von 250ml Einwegflaschen zur Refill Variante in 4 verschiedenen Formaten wechseln (Shampoo, Conditioner, Duschgel & Handseife). Wenn sie davon 8 pro Jahr erwerben, ergibt das 32x Refill im Jahr.

Rückfragen & Kontakt:

Sandra Skrzynska, Activism & Communication Manager

presse @ thebodyshop.com

The Body Shop Deutschland/Austria