Zahnärztekammerwahl: Liste „NOVUM 21“ wächst weiter

Wien/Salzburg (OTS) - Die Zahnärztekammerwahl am 28. Mai 2021 rückt langsam näher– und es bleibt spannend: die in Wien gegründete Liste „NOVOUM 21“ unterstützt jetzt ihre Salzburger Kolleg*innen. „Wir freuen uns, dass unsere Ideen und Zielen offensichtlich in Salzburg sehr positiv wahrgenommen werden“, erklärt der Kandidat für das Wiener Präsidentenamt, Marius Romanin. „Hier starke Partner zu bekommen, bedeutet für die künftige Ausrichtung der Österreichische Zahnärztekammer einen wichtigen Schritt in die Zukunft.“

Die Wiener Liste „NOVUM 21“ hat selbst bereits die notwendigen Unterstützungserklärungen erreicht und bei der Wahlkommission eingereicht. „Wir arbeiten nun intensiv daran weiter, die Wahl der Wiener Zahnärztekammer für uns zu entscheiden“, meint Romanin. „In Gesprächen mit Salzburger Kolleginnen und Kollegen, hat sich gezeigt, dass unsere Ideen zur Standespolitik auf Bundesebene auf breite Zustimmung treffen. Daher haben wir gemeinsam beschlossen, das Team in Salzburg, das nun als Liste „NOVUM 21 – Salzburg“ antritt, zu unterstützen.“

„Wir finden uns in den Ideen und Vorstellungen von Novum 21 Wien inhaltlich voll und ganz wieder“, erklärt Leopold Bouvier-Azula, der als Präsident der Liste „NOVUM 21 – Salzburg“ kandidieren wird. „Hier können wir auf wertvolle Grundlagenarbeit aufbauen. Potential für positive Veränderung zugunsten aller Zahnärzt*innen ist in Salzburg genauso gegeben. Wir freuen uns, ein Teil der NOVUM 21 Bewegung sein zu dürfen und tragen mit Stolz das Salzburger NOVUM 21-Logo. Auch wir treffen in Salzburg auf breite Unterstützung aus der Zahnärzteschaft, denn der Bedarf an Neuerung ist hoch. Die Zahnärztekammer muss in der Gegenwart ankommen und einen aktiven Schritt in die Zukunft setzen.“

Ziel von NOVUM 21 ist es in Wien und Salzburg somit gleichermaßen, eine serviceorientierte und moderne Standespolitik zu schaffen, die sich an den Bedürfnissen der Kolleg*innen orientiert und entsprechend danach handelt.

Auf der Webseite www.novum21.com sind das aktuelle Wahlprogramm sowie Porträts der Teammitglieder für die Wiener Wahl abrufbar.

Unter der Webseite www.novum21-salzburg.at sind alle Informationen zum Team in Salzburg abrufbar.

Gute Zahnmedizin ist eine Teamleistung - moderne Standespolitik ebenso!

Rückfragen & Kontakt:

Zenker & Co Public Relations

PhDr. Andreas Zenker, MSc, MBA

Tel.: 0664/ 244 32 42

e-Mail: info @ zenkerundco.at