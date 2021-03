SPÖ Ottakring: Benennung der Parkfläche am Ludo-Hartmann-Platz nach Arik Brauer

Wien (OTS/SPW) - Der vor kurzem verstorbene weltberühmte Künstler Arik Brauer ist in Ottakring geborenen und war sein Leben lang eng mit seinem Bezirk verbunden.

"Deshalb freut es mich besonders, dass wir den in der Bezirksvertretung eingebachten Antrag zur Benennung der Parkanlage nahe seines ehemaligen Wohnhauses einstimmig beschließen konnten", so der Ottakringer Bezirksvorsteher Franz Prokop. ****



1929 in Ottakring geboren, hat Arik Brauer im 16. Bezirk auch seine Kindheit am Ludo-Hartmann-Platz 4, in einer Zinskaserne wohnend, verbracht. Der Maler, Liedermacher, Dichter, Grafiker und Bühnenbildner war in zahlreichen künstlerischen Bereichen tätig und gehört zu den Hauptvertretern der Wiener Schule des Phantastischen Realismus.

Arik Brauer wuchs als Sohn einer russisch/litauisch-jüdischen Schuhmacher-Familie in Ottakring auf. In einem Versteck überlebte er die Judenverfolgung durch die Nationalsozialisten. Sein Vater wurde in einem Konzentrationslager in Lettland ermordet. Ab seinem 16. Lebensjahr studierte Arik Brauer an der Akademie der bildenden Künste in Wien. Als Mitbegründer des Austropops sind zahlreiche seiner Kompositionen als Wiener Volkslieder bekannt. Auch Programme wie „a Gaudi wars in Ottakring“ verbinden ihn mit seinem Heimatbezirk. Nach vielfältigen Reisen und einigen Jahren in Paris kehrte er mit seiner Familie immer wieder in seine Heimat nach Wien und Ottakring zurück.



"Arik Brauer war ein bedeutender Ottakringer, deswegen freuen wir uns über dieses wichtiges Zeichen, um dem kürzlich verstorbenen Künstler seine Ehre zu erweisen", so BV Prokop. (Schluss)

