3SI und WINEGG übergeben Wohnprojekt in 1110 Wien an Investor

Wien (OTS) - Das Neubauprojekt der WINEGG Realitäten und 3SI Immogroup in der Dittmanngasse 4, 1110 Wien konnte auch in anspruchsvollen Zeiten planmäßig fertiggestellt werden. Das Objekt wurde bereits vor Baubeginn an die Bank Austria Real Invest veräußert, die Übergabe erfolgte nun offiziell.

Während Assets wie Aktien teilweise an Wert einbüßen, gilt die Anlage in Immobilien trotz Corona-Pandemie weiterhin als krisensicher und wertbeständig. Aufgrund der nachhaltigen Rendite sind Wohnbauvorhaben aktuell für institutionelle Anleger sehr interessant.

Das Neubauprojekt der beiden Immobilienunternehmen WINEGG Realitäten und 3SI Immogroup im 11. Wiener Gemeindebezirk wurde bereits vor Baubeginn an die Bank Austria Real Invest veräußert und nun fertiggestellt. Das Gesamtprojekt umfasst insgesamt 104 Wohnungen von ca. 45 bis 75 m2. Die offizielle Übergabe an den Investor erfolgte mit Ende März.

„Bei unseren Wohnbauprojekten achten wir besonders auf höchste Ausführungsqualität, Kostensicherheit und garantierte Termineinhaltung. Wir freuen uns daher sehr, dass wir die schlüsselfertigen Wohnungen inklusive moderner Einbauküchen planmäßig an unseren Investor übergeben konnten. Wir bedanken uns weiters bei dem Bauunternehmen HAIDERBAU, sowie bei allen Projektbeteiligten für die erfolgreiche Fertigstellung!“, so Christian Winkler, Gründer und Geschäftsführer der WINEGG Realitäten.

Projekt-Partner Michael Schmidt, Geschäftsführer der 3SI Immogroup, zeigt sich mit dem gemeinsamen Bauprojekt ebenfalls sehr zufrieden: „Der Wohnkomplex in der Dittmanngasse besticht mit einer ausgezeichneten Lage und Infrastruktur. Es freut mich, dass wir die hohen Ansprüche der Investoren in diesem gemeinsamen und erstklassigen Wohnbauprojekt erfüllen konnten.“

Modernes Wohnprojekt mit hervorragender Infrastruktur

Das Bauprojekt in der Dittmanngasse befindet sich in unmittelbarer Nähe des Simmeringer Enkplatzes und ist bestens an den öffentlichen Verkehr angebunden. Mit der U-Bahnlinie U3 ist man in wenigen Minuten in der Wiener Innenstadt. In der näheren Umgebung befinden sich Kindergärten und Schulen sowie zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten. Das Projekt besticht zudem nicht nur durch die hervorragende Infrastruktur, sondern auch durch eine hohe Aufenthaltsqualität der allgemeinen Grünflächen und eine hochwertige Ausstattung.

Über WINEGG

Seit über 20 Jahren ist die WINEGG als Investor, Projektentwickler, Bauträger und Makler tätig. Das Kerngeschäft war in den Anfangsjahren das Zinshaus, doch in den letzten Jahren wurde auch das Bauträgergeschäft im Neubau forciert. Die Immobilien der WINEGG zeichnen sich durch eine hervorragende Mikrolage sowie eine hochwertige Ausführung und – speziell im Neubau – einem nachhaltigen Konzept, beispielsweise in Form von kompakten, flexiblen Grundrissen aus.

Über die 3SI Immogroup

Die 3SI Immogroup ist ein seit 3 Generationen bestehendes Wiener Familienunternehmen, das sich auf die Revitalisierung und Entwicklung von Zinshäusern sowie den hochwertigen Ausbau von Dachböden spezialisiert hat. Neben der Sanierung historischer Bausubstanz trägt die 3SI Immogroup als Bauträger seit Jahren auch aktiv zu nachhaltiger Wohnraumschaffung im Neubausegment bei. Mit 40 MitarbeiterInnen und jährlichen Investitionen im dreistelligen Millionenbereich zählt die 3SI Immogroup zu den führenden Projektentwicklern in Wien und Graz.

Bildmaterial

Die Verwendung der Bilder ist für redaktionelle Zwecke bei Nennung des Fotocredits honorarfrei.

Rückfragen & Kontakt:

epmedia Werbeagentur GmbH

Iris Einwaller

T: +43 1 512 16 16 -53

E: iris.einwaller @ epmedia.at