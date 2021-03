SOS Mitmensch: FPÖ-Bürgermeister als Eisbrecher für den Bundeskanzler

Vorarlberger Initiative macht Weg frei für parteiübergreifende Allianz zur Evakuierung von Geflüchteten

Wien (OTS) - SOS Mitmensch begrüßt die Initiative der zwei Vorarlberger FPÖ-Bürgermeister Dieter Egger und Florian Kasseroler für eine parteiübergreifende Allianz zur Aufnahme von Geflüchteten aus Griechenland und Bosnien. Diese Menschlichkeits-Initiative könne der Startschuss zum Ende der Aufnahmeblockade durch die Bundesregierung sein, so die Menschenrechtsorganisation.

„Mit ihrem Vorstoß betätigen sich die beiden FPÖ-Bürgermeister als Eisbrecher und Brückenbauer. Bundeskanzler Sebastian Kurz hat jetzt die Möglichkeit, den beiden FPÖ-Politikern die Hand zu reichen und gemeinsam mit ihnen eine parteiübergreifende Aufnahmeallianz zu starten. Die rechte politische Flanke, die sein Sorgenkind ist, wäre durch die FPÖ-Beteiligung abgesichert“, so Alexander Pollak, Sprecher von SOS Mitmensch.

Pollak betont, dass die Beteiligung Österreichs an der Evakuierung der Elendslager längst überfällig sei. Andere EU-Länder hätten bereits Aufnahmeaktionen gestartet. „Die Berichte von Organisationen wie ‚Ärzte ohne Grenzen‘, ‚SOS Balkanroute‘ oder ‚Flüchtlingshilfe-Doro Blancke‘ aus den Schlamm- und Elendslagern in Europa sind ein Horror. Wir haben eine Mitverantwortung für das Schicksal von Menschen in Not“, betont Pollak.

