Ein magischer Auftritt bei 2 Minuten 2 Millionen auf PULS 4

Magic School, die LIVE Online Zauberschule für Kinder, verzaubert am 30. März 2021 um 20.15 Uhr die Investoren und Zuschauer bei der Show 2 Minuten 2 Millionen auf PULS 4

Wien (OTS) - Die Magic School ist eine interaktive Zauberschule, mit der Kinder ab 5 Jahren Spaß beim Erlernen von Zauberkunststücken und Erfolg beim Vorführen der Zaubertricks vor Familie und Freunden haben.

Durch die Coronakrise hatten Profi-Zauberer Magic Mateo & sein Team von einem Tag auf den anderen keine Buchungen und Auftritte mehr. Im Frühjahr 2020 entwickelte Mateo daher spontan innerhalb von Wochen die Magic School.

Was ist das Besondere an der Magic School? Eltern erzählen uns immer wieder, dass die vorhandenen Zauberanleitungen und Videos für Kinder in der Praxis ungeeignet sind. Die Magic School ist die Lösung, mit der Kinder Spaß beim Erlernen von Zauber-Kunststücken haben. Denn in unserer Zauberschule lernen die Kinder gemeinsam in der Gruppe mit anderen Kindern LIVE und ONLINE mit professionellen ZauberlehrerInnen die Kunststücke.

Datum: 30.03.2021, 20:15 - 22:15 Uhr

Ort: wien, Österreich

