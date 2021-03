Homeoffice-Regelung: Essenszuschuss erleichtert die Arbeit zuhause

Die juristischen Eckpunkte sind neu. Die Regeln für erfolgreiche Mitarbeitermotivation und -bindung gelten auch im Homeoffice.

Die Zukunft der neuen Arbeitsrealität hat begonnen. Der steuerfreie Zuschuss zum Mittagessen motiviert Teams in der neuen Arbeitswelt. Die innovativen Lösungen von Sodexo sind optimal auf die hybride Arbeitswelt zugeschnitten. Mit Sodexo profitieren Mitarbeiter flexibel von jedem Arbeitsort aus. Sie machen es Firmen leicht, neue Arbeitsmodelle zu gestalten und dabei Nähe zu ihrem Team zu zeigen Andreas Sticha, Geschäftsführer von Sodexo Benefits & Rewards Services Austria

Wien (OTS/LCG) - Am Donnerstag, den 25. März 2021, wurde das neue Homeoffice-Gesetz im Nationalrat beschlossen. Das von Arbeitsminister Martin Kocher vorgelegte Gesetz regelt die Zukunft der Arbeit neu und gibt ihr ein solides juristisches Fundament. Nach Ansicht aller Experten wird die Arbeit abseits der Büroräumlichkeiten auch nach der Pandemie den Alltag prägen. Damit ist ein großer Schritt in die neue Arbeitsrealität erfolgt, in der Mitarbeitermotivation und -bindung noch wichtiger werden. In der flexiblen und mobilen Arbeitswelt kommt es noch mehr darauf an, Mitarbeiter zu unterstützen und die Beziehung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer abseits des persönlichen Kontakts zu festigen. Das gelingt mit dem Sodexo Restaurant Pass und Sodexo Lebensmittel Pass besonders einfach und sicher. Mit bis zu acht Euro für Mahlzeiten und bis zu zwei Euro für Lebensmittel pro Tag und Mitarbeiter können Firmen das Mittagessen steuerfrei bezuschussen. Ganz gleich, ob gerade im Büro oder außerhalb gearbeitet wird. Mehrere tausend Akzeptanzstellen in ganz Österreich machen es überall möglich, sich eine erholsame und gesunde Mittagspause zu gönnen. Bezahlt wird ganz einfach mit der Prepaid-Karte oder direkt mit dem Smartphone. Die Verwaltung der Mitarbeiterguthaben erledigen Arbeitgeber mit wenigen Klicks online.

„Die Zukunft der neuen Arbeitsrealität hat begonnen. Der steuerfreie Zuschuss zum Mittagessen motiviert Teams in der neuen Arbeitswelt. Die innovativen Lösungen von Sodexo sind optimal auf die hybride Arbeitswelt zugeschnitten. Mit Sodexo profitieren Mitarbeiter flexibel von jedem Arbeitsort aus. Sie machen es Firmen leicht, neue Arbeitsmodelle zu gestalten und dabei Nähe zu ihrem Team zu zeigen“ , erklärt Andreas Sticha, Geschäftsführer von Sodexo Benefits & Rewards Services Austria.

Weitere Informationen auf sodexo.at

+++ BILDMATERIAL +++ Bildmaterial steht zur honorarfreien Veröffentlichung im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung zur Verfügung. Bilder hier downloaden!

Rückfragen & Kontakt:

leisure communications

Dorothee Ahluwalia

Tel.: +43 664 8563005

dahluwalia @ leisure.at

https://www.leisure.at/presse