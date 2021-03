Gaal: Vergabestart für 46 neue Gemeindewohnungen in Neu Leopoldau

Attraktives Wohnangebot in Floridsdorf insbesondere für junge Wienerinnen und Wiener

Wien (OTS) - Die 46 neuen Gemeindewohnungen sind besonders auf die Wohnbedürfnisse junger Menschen zugeschnitten. Sie sind zwischen 31 und 78 m2 groß und flexibel gestaltbar – ideal also, um sie individuellen Lebenssituationen anzupassen. Aber auch Gartenflächen und eine Gemeinschaftsterrasse wird der Neubau im 21. Bezirk bieten.

„Im IBA_Wien-Quartier Neu Leopoldau steht innovatives Wohnen für junge Wienerinnen und Wiener im Mittelpunkt. Bis 2022 entsteht hier auf einem ehemaligen Industrieareal ein lebendiger Stadtteil mit insgesamt rund 1.000 geförderten Wohnungen. Die neuen Gemeindebauwohnungen bieten dabei ein modernes und besonders leistbares neues Zuhause“, erklärt Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal.

Wohnen und Arbeiten unter einem Dach

Eine weitere Besonderheit des Gemeindebaus in Neu Leopoldau sind zwei Maisonettewohnungen, die jeweils aus zwei – durch einen Stiegenaufgang miteinander verbundenen Wohnflächen bestehen. Jede der Maisonettewohnungen verfügt damit insgesamt über eine Wohnfläche von 100 m2. Da die beiden Wohnflächen auch zwei separate Eingänge haben, erlauben sie viele Nutzungsmöglichkeiten für unterschiedliche Anforderungen und Bedürfnisse - von Home-Office bis zu Mehrgenerationenwohnen.



Neben der hohen Wohnqualität zeichnen alle neuen Gemeindewohnungen vor allem erschwingliche Konditionen aus: die Miete beträgt 7,50 € pro m2 Wohnfläche. Weder Eigenmittel noch Kaution sind zu bezahlen und die Mietverträge laufen unbefristet.

Wunschwohnung selbst online suchen

Ab Montag, den 29.3., ist die Anmeldung für eine der neuen Gemeindewohnungen über die Online-Wohnungssuche der Wohnberatung Wien möglich. Voraussetzung dafür ist ein Wiener Wohn-Ticket mit begründetem Wohnbedarf. Die Online-Wohnungsvergabe ermöglicht es dann, selbst nach der Wunschwohnung zu suchen. Das beschleunigt nicht nur die Vergabe, sondern führt auch zu einer höheren Wohnzufriedenheit.

Die Bauarbeiten in Neu Leopoldau sind derzeit in der Endphase - die Übergabe der Wohnungen an die BewohnerInnen ist im Herbst geplant.



Mehr Informationen zu den Voraussetzungen und für die Registrierung: https://wohnberatung-wien.at (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Christiane Daxböck

Mediensprecherin Vizebürgermeisterin Gaal

Tel: 01/4000-81869

E-Mail: christiane.daxböck @ wien.gv.at



Stefan Hayden

Unternehmenssprecher Wiener Wohnen

Tel.: +43 664 88 75 75 18

E-Mail: stefan.hayden @ wien.gv.at