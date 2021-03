„Alles gurgelt!“ startet für alle Wiener Haushalte durch

Neues Lifebrain Logistik- und Laborzentrum eröffnet: Pooling-Methode macht PCR-Analyse für 200.000 Proben pro Tag möglich

Wien (OTS) - Das vielbeachtete „Alles gurgelt!“-Projekt der Stadt Wien, der Wirtschaftskammer Wien, des Start-Up’s Lead Horizon und des Analysepartners Lifebrain Group wird nach erfolgreich absolvierter Testphase bei rund 4.000 Wiener Betrieben mit bislang rund 200.000 durchgeführten Tests nun Schritt für Schritt auf alle Wiener Haushalte ausgerollt. Ziel der einzigartigen Test-Initiative ist es, der gesamten Wiener Bevölkerung die Möglichkeit zum regelmäßigen, sicheren und mit dem hochempfindlichen PCR-Verfahren analysierten Gurgel-Selbsttest zu bieten – idealerweise ein- bis zweimal pro Woche. Zum Einsatz kommen die einfach zuhause durchführbaren Gurgeltests – gegurgelt wird mit einer Videoanleitung und einer Web-App vor dem Computer oder dem Smartphone. Eine ausgeklügelte Logistik über die Partner BIPA/REWE und Österreichische Post sorgt für die rasche Abholung der Proben zur Auswertung. Möglich gemacht werden die für „Alles gurgelt!“ benötigte Analysekapazität und sichere Proben-Administration unter anderem durch das neue Logistik- und Laborzentrum der Lifebrain Group in der Klinik Penzing / Baumgartner Höhe. Dort können künftig bis zu 200.000 Proben pro Tag übernommen und verlässlich per PCR-Test analysiert werden, innerhalb von 24 Stunden.

Hochkomplexe Logistik und Analysekapazität für bis zu 200.000 Proben pro Tag

Für die Administration und Auswertung der enormen Probenmengen hat das Hightech-Labor der Wiener Lifebrain Group die Kapazitäten massiv ausgebaut: Im Pavillon 17 des Otto-Wagner Areals belegt der Laborbereich mittlerweile drei komplette Stockwerke, ausgestattet mit insg. 135 modernsten Analysegeräten und Robot-Systemen. Zusätzlich wurde in den letzten Wochen in kürzester Zeit der Pavillon 16 für die umfangreiche Logistik und sichere Administration der hunderttausenden „Alles gurgelt!“-Proben komplett saniert und ausgebaut. Aktuell kann das Labor im Sieben-Tagebetrieb bis zu 200.000 Proben pro Tag (1,4 Mio. Proben pro Woche) per PCR-Test analysieren; eine Ausweitung auf 2 Mio. Proben pro Woche ist möglich.

Gurgeln und „Pooling“ als Geheimrezept

Das innovative „Pooling“-Konzept ermöglicht es, die enormen Probenmengen rasch und präzise zu analysieren; alle Ergebnisse liegen innerhalb von 24 Stunden vor. Beim Pooling werden, unterstützt durch hochautomatisierte Robot-Systeme, jeweils zehn Proben gepoolt und gemeinsam analysiert. Dank der extrem hohen Sensitivität der PCR-Analytik kann dabei selbst eine einzelne schwach positive Probe im Pool nachgewiesen werden. Ist der Gemeinschaftstest negativ, hat man signifikant Testressourcen eingespart. Zeigt eine Pool-Probe ein positives Ergebnis, werden die Rückstellmuster aller im Pool befindlichen Proben einzeln per PCR-Analyse überprüft, um den jeweiligen positiven Fall zu identifizieren und präzise auszuwerten.

„Das ‚Pooling‘ ist ein weiterer Meilenstein zur signifikanten Ausweitung der Testkapazitäten. Damit sind auch flächendeckende Tests für eine Großstadt wie Wien zu bewältigen. Gerade angesichts der aktuell stark steigenden Infektionszahlen liefert „Alles gurgelt!“ extrem wertvolle Daten, um der Pandemie wirkungsvoll entgegentreten zu können. Testen, testen, testen ist die stärkste Waffe gegen das Virus“, erklärt Univ. Prof. Dr. Michael Havel, Gründer und CEO der Lifebrain Group. „Wir sind stolz darauf, bei einem derart innovativen Projekt wie „Alles gurgelt!“ mit dabei sein zu können.“

Pooling-Analyse ist eine seit Jahrzehnten bei Blutbanken, in der Transfusionsmedizin und für Massenscreenings unterschiedlicher Art zuverlässig eingesetzte Methode. Sie bietet den großen Vorteil, dass mit geringem Aufwand an Einzelanalysen große Probevolumen extrem zuverlässig analysiert werden können. Zusätzlich führt Lifebrain laufend interne und externe Evaluierungen durch (insb. in Kooperation mit der Österreichischen Gesellschaft für Qualitätssicherung und Standardisierung medizinisch-diagnostischer Untersuchungen – ÖQUASTA), um auch wissenschaftlich zu untermauern, dass die Materialien und Methoden im Lifebrain COVID-19 Labor den höchsten Qualitätsanforderungen entsprechen, um selbst geringste Virusbelastungen in einem Pool nachweisen zu können.

Volle Sicherheit und Rückverfolgbarkeit aller Proben

Jede Gurgel-Probe hat einen eindeutigen Barcode; bereits bei der Eingabe in die Web App wird kontrolliert, ob es sich um eine valide Nummer handelt. Alle Proben werden laufend bei jedem Schritt im Laborprozess gescannt. Ein genaues IT-gestütztes Monitoring trackt, dass alle Proben sämtliche Stationen im Analyseprozess, von der Probenvorbereitung bis zur PCR-Analyse, gleichermaßen durchlaufen. Das vollautomatisierte System wird zusätzlich rund um die Uhr von speziell geschultem Personal kontrolliert.

Die hochstandardisierten und automatisierten Prozesse der Lifebrain Logistik und eine maßgeschneiderte IT-Unterstützung gewährleisten, dass alle Proben raschest analysiert werden und zu jeder Zeit voll identifizierbar und dem jeweiligen Probanden zuordenbar sind. Ein kontinuierliches Monitoring aller einzelnen Arbeitsschritte ermöglicht es, potentielle Verzögerungen sofort zu erkennen und damit gegensteuern zu können.

20 Mio. Euro Investition in eines der modernsten COVID-19 Labors in Europa

Die Lifebrain Group hat in die Errichtung und laufende Ausweitung des modernsten COVID-19 Labors in Österreich bislang rund 20 Mio. Euro investiert – von der kompletten Revitalisierung der Pavillons 16 und 17 auf der Baumgartner Höhe bis zur Labor-Ausstattung mit modernsten Analysegeräten und Robot-Systemen für die präzise Abarbeitung des immensen Probenvolumens. So wurden u.a. drei zusätzliche Hauszuleitungen verlegt, um das Labor kontinuierlich mit Strom zu versorgen; mit einer Gesamtanschlussleistung von 503 kW wurden insg. 87 km Datenleitungen neu verlegt, um das hochautomatisierte Labor zu vernetzen.

Darüber hinaus betreibt die Lifebrain Group derzeit mobile Teststraßen an insgesamt zehn Standorten in ganz Österreich.

Seit Start des Labor-Aufbaus am 23.11.2020 hat die Lifebrain Group 308 Mitarbeiter*innen eingestellt; in den nächsten Wochen kommen ca. 120 neue Mitarbeiter*innen dazu. Damit ist die Lifebrain Group in nur vier Monaten zu einem großen und wichtigen Arbeitgeber im Westen Wiens geworden. Die Schaffung hoch moderner und zukunftsfähiger Arbeitsplätze hat für das Lifebrain-Management speziell in der aktuellen Arbeitsmarktsituation besondere Bedeutung.

Das Fotomaterial zur Pressekonferenz ist ab Nachmittag unter folgendem Link verfügbar: https://www.apa-fotoservice.at/galerie/24855.



Rückfragen & Kontakt:

Florian Faber

alpha_z Kommunikationsberatung

florian.faber @ alpha-z.at

Tel: 0664-3819502