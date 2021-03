Das Zero Project Video Portal ist jetzt live

86+ Stunden Programm zu Beschäftigung für Menschen mit Behinderung

Wien (OTS) - 2021 fand die Zero Project Conference erstmals virtuell statt. Mittels Webstream wurden an den drei Tagen auf drei Kanälen mehr als 86 Stunden mit fast 500 Vortragenden an Programm geboten.

Der inhaltliche Schwerpunkt der #ZeroCon21 lag auf Beschäftigung und Technologie für Menschen mit Behinderung. Im Mittelpunkt standen 82 innovative Projekte und Lösungen aus 49 Ländern, die mit einem Zero Project Award ausgezeichnet wurden – vier davon aus Österreich: AfB Social and Green IT, Marien-Apotheke, myAbility und VIDEBIS.

Weiter Schwerpunkte ware Cutting-Edge-Technologien aus den Bereichen 3-D Druck, Augmented Reality, Gaming, Green Jobs, Inklusion in Kunst und Museen und Online Recruiting.

Auf dem neuen Zero Project Video Portal gibt es die gesamte Konferenz ab nun zum Nachschauen – barrierefrei, mit ergänzenden Infos und mit einer Suchfunktion. Der Zugang ist kostenlos unter: streaming.zeroproject.org.

