19. Bezirk: Errichtung von Radverkehrsanlagen und Straßenbauarbeiten in Gunoldstraße und Muthgasse

Wien (OTS) - Im Zusammenhang mit dem Stadtquartier Muthgasse im 19. Bezirk, das eines der größten Stadtentwicklungsgebiete im Nordwesten Wiens ist, werden in der Gunoldstraße und in der Muthgasse im 19. Bezirk neue Radverkehrsanlagen errichtet und die Fahrbahn der Gunoldstraße umgebaut. Am Dienstag, dem 30. März 2021, beginnt die Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau mit den Arbeiten.

Details

Beidseits der Muthgasse zwischen Gunoldstraße und Adolf-Raupenstrauch-Gasse entstehen baulich getrennte Ein-Richtungs-Radwege. In der Gunoldstraße von Boschstraße bis und in Fahrtrichtung Heiligenstädter Brücke wird ein baulich getrennter gemischter Geh- und Radweg realisiert. Dadurch wird eine neue Radfahranlage im Hauptradwegenetz zwischen dem 19. und dem 20. Bezirk in Richtung Hohe Warte geschaffen.

Hierfür ist es notwendig die Gunoldstraße umzubauen und die Kreuzung Heiligenstädter Straße/Gallmeyergasse anzupassen. Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und Erleichterung der Querung wird eine Rot/Gelb-Ampel über die bestehenden Gleisanlagen und eine Mittelinsel in der Fahrbahn der Heiligenstädter Straße errichtet. Die Baumaßnahmen für das gesamte Projekt werden etwa zwei Jahre dauern und werden in zwei Baustufen durchgeführt.

In der ersten Baustufe - von 30. März bis Ende Mai 2021 - wird der Straßenquerschnitt der Gunoldstraße aufgrund der zukünftigen Radfahranlage zwischen dem ehemaligen Kurier Gebäude und der Nußdorfer Lände vergrößert. In der zweiten Baustufe (2022) erfolgt die Umsetzung des gesamten Projektes. Über diese Maßnahmen informiert die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau gesondert.

Verkehrsmaßnahmen

Die Straßenbauarbeiten erfolgen tagsüber bei Freihaltung von einem Fahrstreifen in Fahrtrichtung Heiligenstädter Brücke. Der Fußverkehr wird auf den gegenüberliegenden Gehsteig umgeleitet.

Örtlichkeit der Baustelle: 19., Gunoldstraße zwischen dem ehemaligen Kurier Gebäude und der Nußdorfer Lände in Richtung Heiligenstädter Brücke

Baubeginn: 30. März 2021

Geplantes Bauende Bauphase 1: 28. Mai 2021

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

Rückfragen & Kontakt:

Silvia Aigner

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49812

Mobil: +43 676 8118 49812

E-Mail: silvia.aigner @ wien.gv.at



Jasmin Bichler

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 01 4000-49814

Mobil: 0676 8118 49814

E-Mail: jasmin.bichler @ wien.gv.at