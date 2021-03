Czernohorszky/Gaal: Earth Hour im Wiener Rathaus für den Klimaschutz

Am 27.3. um 20.30 Uhr heißt es im Rathaus für eine Stunde „Licht aus“

Wien (OTS) - Am Samstag, den 27.3. um 20.30 Uhr wird im Rathaus das Licht abgedreht. Seit 2013 macht das Wiener Rathaus durchgehend bei der WWF-Aktion „Earth Hour“ mit – und setzt damit ein Zeichen für den Klimaschutz.



„Auch heuer ist das Wiener Rathaus wieder bei dieser wichtigen Aktion des WWF dabei und setzt ein sichtbares Zeichen für den Klimaschutz und für unsere Zukunft“, so Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal. Und: „Einen bedeutenden Beitrag zum Klimaschutz leistet die geförderte Wohnhaussanierung“, so Gaal.

Allein in den vergangenen zehn Jahren wurden rund 1.500 Projekte der geförderten Wohnhaussanierung mit rund 61.500 Wohnungen fertiggestellt. Jährlich werden durch die geförderte Sanierung rund 384.000 Tonnen CO2 eingespart. Das ist etwa so viel CO2, wie 85 Windkrafträder pro Jahr einsparen können.

Im Jahr 2020 wurden mehr als 70 Sanierungsprojekte mit mehr als 5.300 Wohnungen fertiggestellt.

„Mit unserer Teilnahme unterstützen wir die Idee des WWF mit der Earth Hour Bewusstsein in der Bevölkerung für den Klimaschutz zu schaffen“, sagt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. „Auf unserem Weg zur CO2-neutralen Stadt bis 2040 spielen Energieeffizienz und der Ausbau erneuerbarer Energien eine zentrale Rolle. Deshalb setzen wir unter anderem auf den massiven Ausbau von Sonnenstrom“, so Czernohorszky.

Bis 2030 soll knapp 10 Prozent des benötigten Stroms aus Solarenergie erzeugt werden. Dadurch können 530.000 Wienerinnen und Wiener mit Strom versorgt werden. Groß-Projekte wie die neue Photovoltaik-Anlage am Schafflerhof – die größte Österreichs – tragen wesentlich dazu bei, den CO2-Ausstoß zu senken.

Auch die Abteilung für Bau- und Gebäudemanagement der Stadt Wien setzt seit Jahren Maßnahmen für den Klimaschutz.

Klimaschutz in Gebäuden der Stadt Wien



Das Bau- und Gebäudemanagement (MA 34) errichtet und betreibt Gebäude für die Stadt Wien. Dabei stehen Ökologie und Nachhaltigkeit im Vordergrund.



Im Zuge der Restaurierung der Fassade des Wiener Rathauses wird auch die bestehende Festbeleuchtung erneuert – voraussichtlich bis 2024. An Stelle der bisherigen licht- und elektrotechnischen Anlage wird ein modernes, LED-basiertes System installiert, das dem neuesten Stand der Technik entspricht (die Energieeinsparung soll künftig bei rund 60 Prozent liegen).



Außerdem konnte der Energieverbrauch in den Amtshäusern der Stadt Wien durch die innovative Analyse der Daten aus dem Fernwirksystem gesenkt und so in 41 Bürogebäuden mit 282.216 Quadratmetern allein in einer Heizsaison 3.544.313 kWh Wärmeenergie oder 719 Tonnen CO2 (das entspricht ca. 90 Erdumrundungen mit einem PKW) eingespart werden. / Schluss

