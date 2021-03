Offener Brief der NÖ Sozialpartner an BM Anschober: „Maßnahmen so nicht umsetzbar“

St. Pölten (OTS) - Mit einem dringenden Appell in einem offenen Brief wenden sich die niederösterreichischen Sozialpartner Arbeiterkammer (AK NÖ), Gewerkschaftsbund (ÖGB NÖ), Wirtschaftskammer (WKNÖ) und die Industriellenvereinigung (IV-NÖ) an Bundesminister Rudolf Anschober:

Die vorgeschlagenen verpflichtenden Maßnahmen sind so in der Praxis nicht umsetzbar und müssen im Interesse der rund 100.000 Unternehmen und ihrer über 600.000 Beschäftigten dringend adaptiert werden.

Lesen Sie im Anhang den offenen Brief der NÖ Sozialpartner mit den gemeinsamen Forderungen an BM Anschober.









Rückfragen & Kontakt:

Kammer für Arbeiter und Angestellte für Niederösterreich

AK-Platz 1, 3100 St. Pölten

T: +43 (0)5 7171-21121

E-Mail: gernot.buchegger @ aknoe.at

http://noe.arbeiterkammer.at



Industriellenvereinigung Niederösterreich

Schwarzenbergplatz 4, 1031 Wien

Tel: +43 1 71135 2445

Mail: gerti.wallner @ iv.at

Web: niederoesterreich.iv.at



Wirtschaftskammer NÖ, Stabsabteilung Kommunikation

Wirtschaftskammer-Platz 1, 3100 St. Pölten

+43 2742 851-14100

bernhard.troestl @ wknoe.at

https://wko.at/noe