Wöginger: Bis zu 1.000 Euro brutto für netto für Freiwillige, die in Teststraßen arbeiten

ÖVP-Klubobmann: Höhere SV-Befreiung bei Aufwandsentschädigung für Freiwillige in Epidemiegebieten

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Gerade die schwierige Zeit der Pandemie hat uns vor Augen geführt, wie notwendig das freiwillige Engagement für unsere Gesellschaft ist. Künftig werden die an Helfer/innen geleisteten Aufwandsentschädigungen in Höhe von zehn bzw. 20 Euro pro Stunde im Zusammenhang mit Testungen in Epidemiegebieten bis zu einem Monatsbetrag in Höhe des Ausgleichszulagenrichtsatzes in der Sozialversicherung beitragsfrei gestellt. Das heißt bis zu 1.000 Euro brutto für netto für Freiwillige, zeigt sich ÖVP-Klubobmann August Wöginger heute, Donnerstag, erfreut.

Wegen der in Epidemiegebieten etwa im Zusammenhang mit Verkehrsbeschränkungen („Ausreisetests“) wesentlich erhöhten Zahl von erforderlichen Testungen würden kurzfristig mehr freiwillige Helferinnen und Helfer für längere Einsatzzeiten und nicht bloß stundenweise benötigt, begründet Wöginger die Maßnahme.

Um den freiwilligen Helferinnen und Helfern die Teilnahme ohne sozialversicherungsrechtliche Belastungen wie beispielsweise den Wegfall von Leistungen zu ermöglichen, sollen die Aufwandsentschädigungen in höherem Ausmaß als bisher beitragsfrei gestellt werden. Die Steuerfreiheit dieser Aufwandsentschädigung ist bereits sichergestellt. Die freiwilligen Helferinnen und Helfer seien zudem bei den ausgeübten Tätigkeiten (beitragsfrei) unfallversichert.

„Freiwillige sind eine wichtige Stütze für unsere Gesellschaft“, hob der Klubobmann hervor, dass in den letzten Monaten viele neu dazugekommen seien. „Österreich verdankt seine hohe Lebensqualität unter anderem den freiwilligen Helfern im Sozial- und Gesundheitsbereich, die einen unverzichtbaren Beitrag leisten.“ Damit habe man eine sinnvolle Regelung „im Sinne unserer ehrenamtlichen Einsatzkräfte“ gefunden, so der Klubobmann, der auch allen ehrenamtlichen Einsatzkräften dankte – „wir sind dankbar, dass sich so viele Freiwillige engagieren“.

